Нелепо или стилно? На 61 години Сандра Бълок се появи по сутиен (СНИМКИ)

61-годишната Сандра Бълок присъства на конференцията CinemaCon в Лас Вегас, където бяха обявени снимките на "Приложна магия 2". За червения килим филмовата звезда избра яркочервен костюм, състоящ се от сако и панталон. Тя реши да не носи риза отдолу, а вместо това - черен кожен сутиен. Телесен грим, дълги обеци и свободно накъдрена прическа допълниха поразителната визия.
Снимка: Getty Images
Феновете бяха разделени за външния вид на актрисата и започнаха да го обсъждат в секцията за коментари:
"Жено, сложи риза. Изглеждаш нелепо"
"Черен сутиен вместо блуза на 61?"
"Цветът на костюма не съвпада, панталоните са твърде дълги и тя изглежда замръзнала"
"Всички тези жени започват да изглеждат еднакво"
Снимка: Getty Images
"Всички май посещават един и същ пластичен хирург"
"Красива жена с изтънченост и елегантност"
"Изглежда страхотно"
"Черният сутиен е глупав. Панталоните не стават. Но кой не обича Сандра?", разсъждаваха потребителите.
През март 2024 г. беше съобщено, че Сандра Бълок и нейната колежка, актрисата Дженифър Анистън, са били забелязани пред клиника за пластична хирургия, припомня БГНЕС.