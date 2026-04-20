Нелепо или стилно? На 61 години Сандра Бълок се появи по сутиен (СНИМКИ)

61-годишната Сандра Бълок присъства на конференцията CinemaCon в Лас Вегас, където бяха обявени снимките на "Приложна магия 2". За червения килим филмовата звезда избра яркочервен костюм, състоящ се от сако и панталон. Тя реши да не носи риза отдолу, а вместо това - черен кожен сутиен. Телесен грим, дълги обеци и свободно накъдрена прическа допълниха поразителната визия.

Феновете бяха разделени за външния вид на актрисата и започнаха да го обсъждат в секцията за коментари:

"Жено, сложи риза. Изглеждаш нелепо"

"Черен сутиен вместо блуза на 61?"

"Цветът на костюма не съвпада, панталоните са твърде дълги и тя изглежда замръзнала"

"Всички тези жени започват да изглеждат еднакво"

"Всички май посещават един и същ пластичен хирург"

"Красива жена с изтънченост и елегантност"

"Изглежда страхотно"

"Черният сутиен е глупав. Панталоните не стават. Но кой не обича Сандра?", разсъждаваха потребителите.

През март 2024 г. беше съобщено, че Сандра Бълок и нейната колежка, актрисата Дженифър Анистън, са били забелязани пред клиника за пластична хирургия, припомня БГНЕС.