Няма да повярвате, че това е Дуейн Джонсън - Скалата (ВИДЕО+СНИМКИ)

С пускането на новия трейлър на игралната версия на "Моана", "Дисни" отново влиза в познатата си територия – пресъздаване на обичани анимационни класики в игрален филм. А кой друг, ако не Дуейн Джонсън - Скалата, ще изиграе перфектно героя Мауи? Но за да се превъплъти перфектно в ролята на полубог той промени визията си, с която определено е неразпознаваем. Така не сте го виждали - с дълга коса.

Джонсън озвучаваше някога могъщия полубог и в оригиналния анимационен филм от 2016 г., който проследява приключенията на тийнейджърката Моана, впускаща се в мисия да спаси своето село на остров Мотунуи.

В главната роля влиза младата актриса Катрин Лага‘аяя. Новото лице Катрин Лага’ая играе главната роля в предстоящия игрален филм. Аули’и Кравалхо, която озвучава Моана както в оригинала от 2016 г., така и в неговото продължение от 2024 г., е изпълнителен продуцент заедно с режисьора Томас Кайл, както и Скот Шелдън и Чарлз Нюърт. Продуценти са още Дуейн Джонсън, Бю Флин (за FlynnPictureCo), Дани Гарсия и Хирам Гарсия (чрез тяхната компания Seven Bucks Productions), както и Лин-Мануел Миранда.

Освен Катрин Лага’аяя и Дуейн Джонсън, в актьорския състав на игралния филм участват Джон Туи като бащата на Моана – вожда Туи; Франки Адамс като майка ѝ Сина; Рена Оуен като баба ѝ Тала.

Сценарият е написан от Дана Леду Милър и Джаред Буш, който е съавтор и на сценария за "Моана" от 2016 г.

Игралната адаптация включва музика от Марк Манчина, Лин-Мануел Миранда и Опетаиа Фоа’и, като Манчина отново се завръща, за да композира саундтрака.

Успехът

Анимационният филм от 2016 г. беше както критически, така и търговски успех, като спечели 643 милиона долара в световния боксофис (без корекция за инфлация). Филмът беше номиниран за най-добър анимационен филм на Оскарите, а Миранда получи номинация за оригиналната песен "Колко далеч ще стигна", пише "Variety".

Игралната версия на Моана ще излезе по кината на 10 юли.