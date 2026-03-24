На 70 години Джейн Качмарек се омъжи за ученическата си любов (СНИМКИ)

Джейн Качмарек се омъжи за любовта си от гимназията, 50 години след първата им среща, съобщават световните медии. 70-годишната актриса, която преди това беше омъжена за звездата от "Западното крило" и "Разказът на прислужницата" Брадли Уитфорд от 1992 до 2010 г. – се срещна отново с Ръсти Лонг, когато се връщав родния си град за 50-годишната среща на випуска си през 2024 г.

Когато излизат на вечеря с група приятели, "всичко стана веднага", според звездата от "Малкълм" Качмарек, и те се сгодяват през февруари 2025 г. Тя каза пред "PEOPLE": "Има една песен на Линда Ронстад, "Мисля, че ще те обичам дълго, дълго време". Искам да кажа, че в продължение на 50 години тази песен винаги ме връщаше към Ръсти Лонг."

След вечерята двамата се връщат в родния дом на Качмарек и тогава "отидохме в хола, който не е бил ремонтиран от 1968 г., и просто се целувахме на дивана". Той ѝ предлага брак на събиране, посветено на Робърт Бърнс, когато домакинът моли гостите да вдигнат тостове, и според Джейн "Ръсти каза: "Бих искал да вдигна тост за романтиката. Обичам Джейн цял живот и искам да я помоля да се омъжи за мен". Беше райско."

Двамата се женят през юли 2025 г. с пълното одобрение на децата на Джейн – Франсис (28), Джордж (26) и Мери Луиза (23) – както и на децата и внуците на Лонг. Тя каза: "Те го обикнаха от първата минута, в която го видяха. Баща им (Уитфорд) се беше оженил няколко години по-рано. А децата искат преди всичко родителите им да бъдат щастливи." Щастливата двойка в момента разделя времето си между Уисконсин и Пасадена, Калифорния.

Джейн казва пред "People": "Можеш да бъдеш наистина сантиментален, защото част от теб все още се чувства като ученик в гимназията. Сега сме в този етап от живота си, в който и двамата имахме други съпрузи. Децата ни са пораснали, кариерите ни са се развили добре. Това е като приказка."

