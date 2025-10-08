Няма да се разберем: Двойка от "Ергенът: Любов в рая" е на прага на раздяла (ВИДЕО)

Поредният конфликт в риалити формата "Ергенът: Любов в рая" дойде като гръм от ясно небе за участниците. Въпреки че до момента в центъра на скандалните събития бяха моделката Шермин, певицата Киара и новодошлата Виктория, сега още една дама остана недоволна. Но не заради разправии с жените, а заради поведението на избрания от нея кавалер. Във вчерашния епизод на шоуто Кристина и Петър не успяха да намерят общ път един към друг и въпреки проведения разговор, двамата изглежда, че няма да намерят решение за различията в характерите си.

Ще има ли помирение?

"Казах, каквото имах. Мисля, че няма да се разберем", бе заключението на Криси за отношенията ѝ с Петър, на когото директно го заяви. С това актьорът не получи разбиране, въпреки че по-рано обясни каква е причината за реакцията му, а именно това, че не обича да обсъжда темата за бившите партньори. От своя страна Кристина бе категорична, че не може да се съобразява с това, което казва и да се притеснява дали няма да обиди човека срещу себе си.

"Не е хубаво да говориш за бивши партньори пред човека, с когото си в момента“", сподели Петър на Кристина.

"Аз не искам да бъда с човек, пред когото трябва да си меря приказките", заяви юристката.

Тя продължи да защитава позицията си, като даде конкретни примери за поведението на Петър, които я дразнят.

След като не успяха да постигнат съгласие един с друг, двамата пренесоха спора пред Дениз и Виктор, което направи обстановката изключително неловка.

