Новата DARA: Смелата ѝ промяна удиви всички (СНИМКИ)

Младата певица Дара посрещна новата година с издаването на песен с послание за радост и забавление и голяма крачка в музикалната си кариера - участие във вътрешната селекция за българския представител на "Евровизия". Големите промени в професионален план са съпроводени и от такива в личен - Дара реши да бъде смела не само с творчеството си, но и в стила си, като изненада всички с нестандартната си прическа в кестеняваво и русо. За нея промяната е част от творческия път, а визията – начин да покаже различни страни от себе си.

Новата ѝ прическа предизвика вълна от коментари онлайн, но тя реагира спокойно и не се притеснява за мнението на хората, като не позволява то да е определящо за живота ѝ.

Снимка: NOVA/стопкадър

Още: DARA за мъжа, който я излекува, и психичното ѝ разстройство (ВИДЕО)

"Не позволявам реалността ми да се изгражда от коментарите на хората", обясни тя през уикенда в студиото на "Събуди се" по NOVA.

"Харесвам се и съм уверена в това, което правя. Може би затова ми е лесно да бъда смела', подчерта певицата.

Личните битки

Тя разказа за промените, които е преживяла, за битките със себе си и за увереността, с която гледа напред.

Снимка: DARA/Instagram

"Миналата година беше най-хубавата в живота ми", призна певицта. Сред най-големите си постижения тя определя това, че е успяла да запази баланса си в живота - както се казва без "бърнаут", въпреки натовареното ежедневие. Дните ѝ през 2025 година включват първото ѝ голямо турне, нов албум, награди, лични победи и важни житейски решения, сред които сватба.

Сред най-трудните лични предизвикателства през последната година Дара посочва отказването от цигарите и намирането на балансиран начин на живот. "Липсата на допамин те кара да го търсиш навсякъде – в храна, екрани, навици", признава тя.

Решението ѝ е радикално – т.нар. допаминов детокс. Без безкрайно скролване, без сериали, без вредни навици. "Казах си, че се обичам твърде много, за да си причинявам това всеки ден", споделя певицата.

Още: DARA най-накрая проговори за сватбата си с Ервин (ВИДЕО)

Ето какво сподели и за пътя към Евровизия: "Ако бъда избрана, това ще бъде най-голямата сцена, на която съм стъпвала".

По думите ѝ успехът на подобен форум изисква сериозна подготовка – международен репертоар, ясна визия, силен екип и готовност да не се пропусне нито една възможност.