Обвинен в сексуални престъпления, Хулио Иглесиас премина в атака

19 януари 2026, 17:35 часа 0 коментара
Хулио Иглесиас преминава в атака. Испанският певец издаде изявление чрез своя адвокат Хосе Антонио Чоклан, че ще се яви пред Националния съд, тъй като твърди, че прокуратурата не е компетентна да разследва възможно сексуално посегателство, за което са сигнализирали две бивши служителки на певеца в неговите имения в Бахамите и Доминиканската република, тъй като става въпрос за събития, които са се случили в чужбина.

82-годишният певец е обвинен в престъпления, свързани с трафик на хора с цел принудителен труд и робство, както и в няколко престъпления като сексуален тормоз, сексуално насилие и телесни повреди, според жалби, подадени от неправителствените организации Women's Link и Amnesty International.

По-голяма репутационна щета

В документа, до който "El Pais" има достъп, той иска жалбата да бъде отхвърлена. Адвокатът му обяснява, че ако бъде прието престъпление срещу сексуалната свобода, за което се твърди, че е извършено извън Испания и с жертва с чужда националност, това би дало на жалбоподателите правото да "потърсят юрисдикцията, която е най-удобна за тях".

И добавя, че "тази юрисдикция е тази, която би могла да нанесе най-голяма вреда" на певеца поради "по-силно увреждане на репутацията му" в Испания. "Няма съмнение, че в зависимост от публичното разпространение на жалбата срещу моя клиент, вече съществува реална необходимост той да бъде информиран за разследването и не е допустимо този момент да бъде отлаган.", казва той, цитиран от Marca.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
