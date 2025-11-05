Любопитно:

Рийз Уидърспун сподели как Дженифър Анистън се отнася към бившите си

05 ноември 2025, 09:45 часа 0 коментара
В свое гостуване в популярния подкаст Armchair Expert с водещ Dax Shepard, актрисата Рийз Уидърспун разказа откровено за близката си приятелка и колежка от сериала "The Morning Show" Дженифър Анистън. Разговорът разкрива неподозирана страна от живота на звездата: способността ѝ да поддържа приятелски отношения с всички свои бивши, включително с двамата ѝ съпрузи - Брад Пит и Джъстин Теру.

В мир с миналото

Уидърспун споделя, че именно това най-много я впечатлява у Анистън – зрялото ѝ отношение към миналото. Актрисата разказва, че по време на 50-ия рожден ден на Анистън, сред гостите са били не само нейни приятели от различни периоди от живота ѝ, но и всички бивши партньори. „Това беше невероятно – хора от тийнейджърските ѝ години, от 20-те, хора, които работят за нея, всички нейни бивши съпрузи и приятели – всички бяха там. Това говори много за това какъв човек е Джен“, сподели Рийз в подкаста.

С думите си Рийз подчертава, че приятелката ѝ е човек, който умее да оставя нещата зад гърба си и да запазва добри отношения, без излишна драма — качество, което рядко се среща в Холивуд. "Тя не се задържа в старото, не се вкопчва в миналото. Продължава напред с благодарност и усмивка“, добави Уидърспун, цитират я от "People".

На въпроса дали Анистън още има чувства към Брад Пит, за когото бе омъжена в продължение на пет години, Уидърспун категорично отрече. Тя подчерта, че звездата от "Приятели" е напълно в "мир с миналото си", изразявайки възхищението си от тази нейна черта. Припомняме, че през изминалия уикенд Дженифър Анистън официално потвърди новата си връзка с романтично послание в социалните мрежи към снимка с Джим Къртис. 

Уидърспун описва Анистън като „топъл, гостоприемен и изключително щедър човек“ — коренно различен от холивудския стереотип, в който често я поставят медиите.

Думите на Рийз Уидърспун са не просто приятелски жест, а доказателство за зрелост и емпатия. Дженифър Анистън отдавна е известна с това, че умее да запазва баланс между личния си и професионалния живот, но сега виждаме и по-дълбоката ѝ страна – човек, който не гори мостове и продължава напред с уважение към всички, които са били част от живота ѝ.

Ева Петрова
