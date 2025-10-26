Войната в Украйна:

Отпадането на Гизем от "Игри на волята" спасило живота на майка ѝ (ВИДЕО)

26 октомври 2025, 20:29 часа 0 коментара
Отпадането на Гизем от "Игри на волята" спасило живота на майка ѝ (ВИДЕО)

В "Игри на волятя" от петък вечер (24 октомври) колоритната Наталия Василева и целеустремената Гизем Мазлъмова бяха елиминирани от екстремното риалити. Двете участнички бяха отстранени последователно в битката за спасение и елиминационния сблъсък срещу капитанът на Завоевателите Ивайло и най-новото попълнение на Жълтите - Радостина. Отпадането на Гизем обаче я извежда от играта за една по-важна битка. А интуицията ѝ се оказва по-силна от очакваното, а нейният необикновен сън само ден преди да се прибере у дома се пренася в реалния живот. 

"Сънувах как мама ме вика и има нужда от мен", разказва тя в подкаста "След Игрите". Ден след отпадането си от състезанието, тя се връща вкъщи и буквално води майка си на лекар в последния момент. "Причината беше преплитане на червата. За малко перитонит. Тя вече има и безброй операции... Казаха, че ако се стигне до операция, може да бъде много сложна и да не могат да я спасят.", разказа Гизем. 

Още: Коеджикова след "Игри на волята": Хората се озлобиха, животните са по-човечни и умни (ВИДЕО)

Какво се случва между Гизем и Калин?

Гизи, както я наричат близките ѝ, също не подмина въпроса отношенията ѝ с Лапунов и Кали, който пред камерите заяви, че има симпатии към русокосата дама. Пред водещата Ваня Запрянова Гизем сподели, че разбира за по-сериозните намерения на Калин, след като вижда синхроните, но по думите ѝ за момента са само добри приятели.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Отново подходих с шега... Може би е било нещо моментно. В момента той не е имал някакви разкрития към мен - да се случва нещо между нас. Отношенията са ни чисто приятелски. Но харесвам и двамата супер много и бих искала да продължа да имам контакт с тях".

Още: Няма да повярвате коя жена от "Игри на волята" 7 е имала връзка със сина на Деси Слава

Тя уточни, че още веднага след присъединяването си към племето на Феномените е усетила, че двете момчета са хората, с които има много общо.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Игри на волята Гизем Хикмет
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес