Подготвя ли се Хю Джакман за тайна сватба?

В Холивуд се носят слухове за възможна сватба на годината между звездата от Бродуей Сътън Фостър и актьора Хю Джакман, насрочена за 2026 г. Според Radar Online, позовавайки се на източници, звездната двойка активно се готви за нов етап във връзката си, веднага щом всички правни формалности бъдат изпълнени. Фостър в момента ускорява развода си със сценариста Тед Грифин, за когото е омъжена от 2014 г. Хю Джакман финализира развода си с Дебора-Лий Фърнес миналия юни след 27 години брак.

Снимка: Getty Images

Какви са плановете?

Според хора, близки до двойката, актьорът иска да вдигне пищна сватба в Ню Йорк. Слуховете сочат, че Никол Кидман, Ръсел Кроу и Наоми Уотс може да са сред потенциалните гости, докато дългогодишният приятел на младоженеца Райън Рейнолдс, може да бъде кум. Източници отбелязват, че парите не са проблем за актьора, тъй като той иска да направи събитието наистина незабравимо.

Слуховете за връзката между Фостър и Джакман плъзнаха по време на сътрудничеството им в мюзикъла „Музикантът“ на Бродуей, който се играеше от 2021 до 2023 г. Двойката обаче направи първата си публична изява заедно едва в края на 2024 г, пише БГНЕС.

Междувременно припомняме и последното невероятно преобразяване на Джакман в ролята му на легендарният Робин Худ. На снимката, разпространена от A24 на 16 декември, 57-годишният актьор трудно може да бъде разпознат — с дълга, къдрава посивяла коса и също толкова груба сива брада.