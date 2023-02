Продадоха кутия шоколадови бонбони от "Форест Гъмп" за хиляди долари

Прочутата кутия от шоколадови бонбони на персонажа на Том Ханкс от филма "Форест Гъмп" от 1994 г. бе продадена на търг за 25 000 щатски долара. Американският франчайз "Ripley's Believe It or Not!" придоби емблематичния за филма реквизит точно за деня на Свети Валентин, 14 февруари.