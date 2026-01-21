Оставката на Румен Радев:

Рейчъл Макадамс със звезда на Алеята на славата. Отдаде почит на Даян Кийтън

21 януари 2026, 12:25 часа 0 коментара
Рейчъл Макадамс със звезда на Алеята на славата. Отдаде почит на Даян Кийтън

Рейчъл Макадамс официално получи звезда на Холивудската алея на славата. Носителката на номинация за "Оскар" и актриса, известна с филми като "Тетрадката", "Гадни момичета", "Спотлайт" и други, беше почетена на церемония на Холивуд Буливърд от Холивудската търговска камара във вторник. В речта си Макадамс отдаде почит на някои от починалите си колеги, включително Даян Кийтън, с която играе във филма от 2005 г. "Семейство Стоун", както и на Джина Роуландс и Сам Шепърд, с които участва във филма "Тетрадката".

Впечатляващата реч на Макадамс

"Бих искала да благодаря на звездите горе... Тук долу", каза тя. "На легендарните актьори, с които имах големия късмет да уча. На тези, които вече не са с нас. Да назова няколко – пионерката Джина Роуландс, плодовитият Сам Шепърд и моята обичана Даян Кийтън, която ме прие под крилото си, сякаш съм нейна собствена дъщеря."

След това Макадамс спомена съвета, който ѝ дала Кийтън относно актьорската игра: "Тя ме научи, че независимо колко дълго се занимаваш с това, трябва да дадеш всичко от себе си", добави тя. "При всяко изпълнение трябва да вложиш цялата любов, на която си способен, и тогава ще се чувстваш като пълен глупак само половината от времето в живота."

Още: Наоми Уотс със звезда на Алеята на славата, макар винаги да се е съмнявала в себе си

Актрисата от "Спотлайт" също се замисли върху своя път и благодари на родителите си, които, според нея, са слушали молбите ѝ като дете, когато е искала да участва в "Star Search" на Ед Макмахън, и я записали в театрално училище.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Макадамс се развълнува в един момент, казвайки, че е искала да "спре времето за секунда", за да отдаде почит на родителите си, които присъстваха на церемонията.

Снимка: Getty Images

"В живота получаваш само няколко такива момента, за да ви благодаря на тази сцена за всичко", започна тя. "Всичко това е заради вас и заради любовта, която ни дадохте, и прекрасното детство, което ни осигурихте, и за това, че повярвахте в мен много преди аз самата да мога да се науча да вярвам в себе си."

Тя добави: "Много ви обичам. Благодаря ви."

Още: Кои известни личности ще получат звезда на Алеята на славата в Холивуд през 2026 г.?

На церемонията присъстваха Дилън О’Брайън, който играе заедно с Макадамс в предстоящия филм "Send Help", както и Сам Рейми, режисьор на филма, който също сподели няколко думи за актрисата.

Снимка: Getty Images

Също така на събитието присъства Домнал Глисън, нейният колега от "About Time", който отдаде почит на Макадамс, наричайки я "феноменална актриса".

"Всяка дума, която изричаш, звучи дълбоко истинска и свързана, и аз станах свидетел на това отблизо преди 13 години по време на снимките на "About Time", каза той. "Рейчъл играеше толкова убедително срещу мен, че в продължение на цели три месеца вярвах, че мога да пътувам във времето."

Той добави: "Без значение от ролята, аз винаги вярвам на персонажите, които създаваш. Съпреживявам всички тях. Ти ме караш да ги разбирам, а по този начин правиш всичко по-добро.", цитират го от "ABC News". 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Алея на славата Рейчъл Макадамс
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес