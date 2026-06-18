Сабрина Карпентър получи съдебна защита за пет години срещу преследвач

Съд в Лос Анджелис издаде петгодишна ограничителна заповед срещу 31-годишния Уилям Апългейт, след като той многократно е опитвал да се доближи до поп звездата Сабрина Карпентър и е посещавал дома ѝ повече от десет пъти. 31-годишният Уилям Апългейт заяви по време на съдебно заседание, че той и Карпентър са част от засекретена военна програма, която изисква "да бъдат заедно възможно най-скоро", защото това е от съществено значение за "националната и глобалната сигурност".

A man who tried to get into pop star Sabrina Carpenter 's home more than a dozen times was ordered by a judge Wednesday to stay away from her for five years. https://t.co/fgpzoKQa3U — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) June 18, 2026

Опити за влизане в дома на певицата

Според съдебните документи на 23 май мъжът е проникнал в съседен имот, прескочил е ограда и е достигнал до входната врата на дома на певицата, докато тя е била вътре.

При друг от случаите миналия месец Апългейт ударил охранител и бил арестуван, след като стигнал до входната врата на дома на Карпентър в Лос Анджелис, посочва тя в подадена молба до съда. Той е достигнал до имота през съседен парцел. В следващите дни се върнал отново, а на 29 май съдия издал временна ограничителна заповед.

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Апългейт призна за всички свои посещения, като заяви, че Карпентър е искала той да бъде там. Въпреки това той каза, че би бил "напълно готов" да стои далеч от нея, ако тя лично му го каже. Според него полицията и нейните представители действат срещу него.

Без адвокат, той изложи позицията си последователно и ясно, облечен в костюм и седнал на масата на защитата с лаптоп пред себе си.

Сабрина Карпентър се включи в заседанието чрез видеовръзка, но не беше призована да даде показания. В молбата си до съда тя описва Апългейт като "напълно непознат човек", с когото никога не се е срещала и никога не е общувала.

Източници: AP, The Washington Times, Rolling Stone

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