Скандал с Disney заради расизъм срещу бели мъже (ВИДЕО)

"Няма начин да наемам бял мъж за тази роля" - това буквално казва Джордано, визирайки "някои случаи".

За да предпазят компанията от съд за дискриминация, служителите използват кодови думи, заменяйки "бял кандидат" с "обикновен" или "актьор, който не носи разнообразие". Самият Джордано твърди, че приятелите му в "Човешки ресурси" са му признавали в пряк текст, че друг няма да го каже, но за дадена позиция Disney не иска бели мъже.

Още: Как би изглеждал филм на Disney, ако героите в него бяха българи (СНИМКИ)

Веднъж в Disney дори отхвърлили афроамерикански кандидат, защото не изглеждал "достатъчно черен":

Disney has been embroiled in a major racist scandal



Disney senior vice president Michael Giordano admitted during a hidden camera recorded conversation that the company hires people for some positions based on skin color and gender.



"I have friends in HR and they say, 'No one… pic.twitter.com/3S2wvd8cNl