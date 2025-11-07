Войната в Украйна:

След предателство на племенния съвет в "Игри на волята", двама отиват на елиминации

07 ноември 2025
След предателство на племенния съвет в "Игри на волята", двама отиват на елиминации

Фермерът Кристиан и бизнесменът Ивайло от племето Безименните станаха първите номинирани участници в екстремното риалити "Игри на волята" тази седмица. Двамата воини бяха изпратени на елиминации след неочакван развой на събитията по време на извънредния племенен съвет в четвъртък вечер (6 ноември). Номинациите изненадваха не само самите кандидати, но и останалите членове на племето, които се опитваха да предвидят ходовете на лидерите и възможните стратегии за оцеляване в играта.

Провъзгласената за постоянен лидер на племето д-р Пекин направи смел ход, като реши да спаси своя коалиционен партньор Мирослав, изпращайки на елиминации най-добрите приятели Ивайло и Кристиан. Решението ѝ предизвика незабавни реакции и разделение сред Безименните, тъй като мнозина се чудеха дали това е стратегия за защита на съюзите или тактически ход за отслабване на конкуренцията. В същото време номинираните трябваше да се подготвят за предстоящия сблъсък, който можеше да определи тяхното оцеляване и позицията им в играта.

Оспорваното морско изпитание

Арената в Дивия север приветства двата отбора – Феномените и Безименните – за оспорвано морско съревнование, което се превърна в истинско изпитание на умения, смелост и координация. Решаваща за резултата се оказа безстрашната Ръждавичка, която отбеляза ключовата точка за Сините и донесе победата на отбора им. Загубата за Жълтия отбор означаваше не само морална загуба, но и неизбежен нов племенен съвет, където един от членовете им ще бъде елиминиран тази седмица, оставяйки останалите с трудни решения и нови стратегии за оцеляване.

Ева Петрова
