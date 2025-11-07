Любопитно:

07 ноември 2025, 14:19 часа 430 прочитания 0 коментара
Обрат с цената на природния газ в Европа

Цените на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия се понижиха леко до 31,390 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE по обяд българско време.

Днешната търговия започна от равнище 31,585 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 31,548 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 7 ноември, е 60,37 лева за мегаватчас, като поевтинява с 0,53 на сто, пише БТА.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 60,52 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 60,37 лева за мегаватчас.

Пламен Иванов
