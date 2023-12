Том Круз и руската му тръпка: Как актьорът нае цял етаж в луксозен ресторант за вечеря с Елсина Хайрова

Звездата от "Мисията невъзможна", който за пръв път беше забелязан с 36-годишната бивша съпруга на олигарх миналата седмица, е наел цял етаж от известния ресторант "Новиков" в Мейфеър за романтичната вечеря за двама. Според изданието "The Sun" Том, чието състояние възлиза на 500 млн. паунда, е похарчил 500 паунда за вечеря с омар и суши за него и Елсина. Източник споделя пред изданието: "Том изглеждаше много влюбен и държеше да чуе всяка дума на Елсина. Двамата изглеждаха физически много близки."

В един момент към тях се присъединил и американският охранител на Круз, който се намесил, след като един от служителите поискал снимка. Еслина била облечена в блестяща рокля и черно кожено палто. "Том беше много щедър и даде 100 паунда бакшиш на персонала, преди двамата с Елсина да се измъкнат през страничната врата и да се насочат към колата", казва още свидетелят на срещата.

Tom Cruise is sparking romance rumors with Russian socialite Elsina Khayrova, after the two were reportedly spotted canoodling in London! 😍 https://t.co/JlqiIFqLjo