Тъмната история на сестрата на Марая Кери: ХИВ, наркотици, проституция (СНИМКИ)

На 27 авгист стана ясно, че майката и сестрата на певицата Марая Кери са починали в един и същи ден - 24 август, с разлика от няколко часа. След това в мрежата отново започнаха да се обсъждат подробности за последните години от живота на сестрата на звездата - Алисън, с която Марая е имала лоши отношения.

55-годишната Марая Кери разкрива в изявление за смъртта на близките си, че е прекарала последната седмица до 87-годишната си майка Патриша, но не споменава сестра си, с която не поддържа връзка от 1991 г. 63-годишната Алисън Кери, която е била болна от ХИВ и през целия си живот е била пристрастена към наркотиците, е била в хоспис през последните три седмици. Това съобщи нейният близък приятел и болногледач Дейв Бейкър за американския вестник "The Sun".

