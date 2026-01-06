Уменията от професионалния кеч, които превърнаха Скалата в кино звезда

Дуейн "Скалата" Джонсън е бивша звезда на WWE и един от най-успешните фигури в Холивуд. Въпреки че професионалният му път включва спорт и кино - две напълно различни сфери, самият актьор разкри как едната част от живота му е повлияла на другото му кариерно развитие. Кариерата на Джонсън обхваща повече от двадесет години във филмовата индустрия с над петдесет филма, но именно в кеча той открива ключово умение, което му помага за актьорството и го превръща в кино звезда.

От ринга към Холивуд

Пътят на Скалата в WWE и киното не е бил кратък - помним го с филми като "Jumanji: Welcome to the Jungle", "The Fast & Furious" и най-новата му работа в "The Smashing Machine". Този филм, режисиран от Бени Сафди и вдъхновен от живота на бившия боец от UFC Марк Кер, донесе на Джонсън първата му номинация за "Златен глобус".

След като получи тази чест, той заяви, че това означава "няколко неща", но най-важното от тях е "значението на това да слушаш малкия глас", който ни кара да излезем извън зоната си на комфорт, колкото и страшно да е това, както той сподели пред "The Hollywood Reporter".

Въпреки това, зад своите изпълнения Джонсън има ценен ресурс, който е научил на ринга. В интервю по време на THR Actor Roundtable, той обясни, че в кеча трябва да обръща внимание на всеки детайл, да слуша и да е готов да реагира – точно както в актьорството: "Мисля, че що се отнася до представянето – да, определено. В кеча всичко е много голямо и преувеличено, тъй като представяш за цялата публика на стадиона", каза той.

"Но мисля, че едно от основните неща, които съм научил от кеча, е, че наистина ме е принудил да живея. И вие знаете това от театъра – той те кара, почти като механизъм за принуда, да слушаш. Наистина да се увериш, че усъвършенстваш това умение да слушаш внимателно публиката и да те държи винаги нащрек."

Въпреки че официално се оттегли през 2019 г., времето му в WWE остави феновете му нетърпеливо очакващи завръщането му. Той правеше участия понякога и се върна на непълно работно време през 2023 г., като последният му мач беше на WrestleMania XL заедно с Роман Рейнс срещу Коди Родс и Сет Ролинс през април 2024 г. В момента не се очаква да участва скоро в състезания поради натоварения си график в Холивуд, пише "Marca".