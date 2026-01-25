Лайфстайл:

Вениамин с нова емоционална песен за любовта, която не забравяме (ВИДЕО)

25 януари 2026, 19:52 часа 168 прочитания 0 коментара
Вениамин Димитров, известен на зрителите само като Вениамин, представи своята нова песен, с която продължава да развива своя собствен стил – съчетание от модерно поп звучене и лично емоционално послание към слушателите. Новият му сингъл, който е озаглавен "Рано моя", идва в момент, когато изпълнителят затвърждава позициите си като една от най-динамично развиващите се млади звезди на българската музикална сцена. 

Послание

"Мили хора, най-новата ми песен "Рано моя" вече е факт. Надявам се да я усетите така, както я усетих аз.", сподели Вениамин в Instagram профила си, където обяви, че вече официално можем да чуем парчето. 

По новата си идея, както и върху сценария за видеоклипа, Вениамин работи с талантливата Елизабет, която е негова не само колежка, но и добра приятелка. За микса и мастеринга на песента са се погрижили Arcade Studios. Режисурата е дело на Иван Димитров – Torex, а зад камерата застава операторът Добри Петров. За цялостната визия и стайлинга отговаря Стоян Апостолов.

Песента разказва за болезнена раздяла и невъзможността да бъде пусната и забравена една любов, която е оставила дълбоки емоционални белези. Текстът разгръща идеята за вътрешна борба между това да продължиш напред и чувствата, които все още напомнят миналото и те връщат назад:

"Не мога да те пусна, но опитвам.

Сърцето мое пак за тебе пита".

Видеоклипът визуално допълва текста на песента, като пресъздава емоционалната дълбочина и подсилва усещането, че чувствата понякога не могат да бъдат забравени. 

Припомняме, че Вениамин стана любимец на зрителите и спечели миналогодишното издание на "Като две капки вода". Въпреки че не продължава в следващия кръг за избор на български представител на "Евровизия", Вениамин се утрърди, като артист, който не се страхува да бъде искрен и уязвим в музиката си. Със силно сценично присъствие, разпознаваем глас и лични текстове, той успява да докосне широка публика и да превърне емоциите си в силни музикални послания, каквато е и "Рано моя". 

Ева Петрова
