Загадъчната нова песен на Хилъри Дъф: Леонардо ди Каприо ли е музата ѝ? (ВИДЕО)

След десет години пауза в музикалната си кариера, Хилъри Дъф се завръща с новия сингъл "Mature", който ще бъде част от предстоящия ѝ шести студиен албум "Luck… or Something", насрочен за 20 февруари 2026 г. Песента представя Хилъри в игрива и рефлексивна форма, като тя си говори с по-младото си "аз" и размишлява върху минали връзки и избори. "Mature" е малък разговор, който настоящото ми аз води с по-младото ми аз. Двете си припомняме един минал опит и си изпращаме любов. Това е усмивка, намигване и чувство на благодарност, че сме уверени в мястото, където сме стигнали", казва Хилъри, цитирана от "Hola!".

В текста се редуват редове като: "Тя изглежда, сякаш може да е дъщеря ти ; Като мен, преди да стана по-умна ; Когато се чувствах поласкана да чуя как казваш - "Толкова си зряла за възрастта си."

В интервюта Хилъри уточнява, че песента черпи вдъхновение от личния ѝ опит, но не е напълно автобиографична. "Определено става въпрос за кратък опит, който имах преди много, много време... Размишлявах върху тази връзка и се чудех дали този човек имаше навика да излиза с по-млади жени или дали аз бях "специална".

Актрисата подчертава, че създаването на песента е било вид терапия, но "да бъдеш толкова уязвим чрез музиката си може да бъде много страшно."

Слуховете за песента

Сингълът бързо предизвика спекулации сред феновете и медиите, които се чудят на кого точно е посветен. Много от тях веднага свързаха песента с Леонардо ди Каприо заради известния му навик да излиза с по-млади жени, зодиакалния му знак Скорпион (който се споменава в текста на песента) и дори вкуса му към изкуството - например Жан-Мишел Баския. Хилъри дори споменава оставянето на колата си на Carbon Beach в Малибу, където актьорът притежава дом, което допълнително подклажда слуховете.

Дори съпругът ѝ, Матю Кома, съавтор на песента, се включи в забавната игра, публикувайки меме с актьора от "Титаник", държащ корицата на сингъла. „Не можете да приемате нищо, което Матю публикува, сериозно. Той е най-големият трол на планетата Земя. Ще заведе всички по всички възможни пътища и ще се забавлява максимално,“ казва Хилъри, като същевременно не потвърждава и не отрича слуховете, пишат от "Just Jared".

Снимка: Getty Images

Лео обаче не е единственият мъж, за когото се говори онлайн. Някои фенове смятат, че песента може да е за Джоел Мадън, бившият ѝ приятел от 2004 до 2006 г. Към спекулациите се присъедини и съпругата на Мадън, Никол Ричи, публикувайки снимка на себе си и Хилъри, на която двете се смеят заедно, с коментар: "Mature" (зрели) не е думата, която бих използвала, за да ни опиша, но независимо от това, тази песен е страхотна." Джоел по-късно препубликува снимката, радвайки феновете.

За завръщането си в музиката Хилъри посочва подкрепата на съпруга си, подчертавайки, че всичко в живота ѝ идва в точния момент, което я кара да усети, че "най-накрая е запълнила празнините си".