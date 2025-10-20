Звезда шокира с визията си. Може ли да познаете коя е?

Звездите определено се надпреварват как да впечатлят, избирайки по-нетрадиционни тоалети. Феновете на Ким Кардашиян бяха изненадани от последната ѝ публична поява. 44-годишната звезда пристигна на събитие в The Academy Museum of Motion Pictures в Лос Анджелис с маска в телесен цвят, покриваща цялата ѝ глава. Тя носеше и рокля в същия цвят на Maison Margiela с прилепнал корсет. Визията предизвика шок сред почитателите на Ким, като мнозина предположиха, че може би е решила да покрие лицето си, докато се възстановява от поредната пластична операция. Друг фен се пошегува, че може просто да има пъпка и вместо да използва коректор, е избрала да прикрие цялото си лице.

Реакциите на потребителите в социалната мрежа X

„Дали се възстановява от операция? Това е странен избор на покритие за жена, чието лице е нейното богатство.“

„Официално е. Нова пластична операция.“

„Обзалагам се, че има гигантска пъпка на носа си. Но трябва да го направи да изглежда като модно изявление.“

„Сигурни ли сме, че това е Ким? Не е самозванец? Не мога да преценя заради това нещо на лицето ѝ.“

„Ким Кардашиян си взе костюма за Хелоуин по-рано... Напомня ми за Плашилото...“

„Значи има 2 чифта цици и кафява хартиена торбичка на лицето си? Това е странно.“

Повече за визията на Кардашиян

Роклята на Ким за събитието също така имаше ръкави, прикрепени към подгъва, създавайки ефект на крило, подобно на прилеп. Тя беше допълнила привличащия вниманието тоалет с диамантено колие с масивни камъни и изумрудени пръстени на двете ръце.

Това не е първият път, когато Кардашиян се появява на звездно събитие с лице, скрито под маска. През 2021 г. майката на четири деца се изкачи по стълбите на Met Gala в изцяло черен гащеризон Balenciaga. Бившият ѝ съпруг, Кание Уест, също е фен на маските за лице и често може да бъде засечен с такива на публични места.