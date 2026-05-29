29 май в историята: Горна Оряховица празнува. Тодор Живков нарежда масовото изселване на българските турци

29 май: Празникът на Горна Оряховица

На този град Горна Оряховица отбелязва своя празник с решение на Общинския съвет, взето през 2006 г. До този момент празникът на града се е чествал на 28 май в знак на признание от жителите на Горна Оряховица към подвига на Георги Измирлиев - Македончето. Българският революционер, който по време на Априлското въстание е помощник на апостола Стефан Стамболов и военен ръководител в Първи търновски революционен окръг, е обесен на 28 май 1876 г. в центъра на града.

През 2006 г. 29 май е обявен за празник на Горна Оряховица и ден за преклонение към паметта и подвига на революционера, а 28 май е обявен за ден за почит и преклонение пред революционерите от Горна Оряховица.

29 май 1989 г.: Започва масовото изселване на български турци

На този ден през 1989 година е поставено началото на масовото изселване на български турци. Това се случва след изявление от страна на председателя на Държавния съвет на Народна Република България и генерален секретар на Централния комитет на БКП - Тодор Живков. Той заявява в ефира на Българското радио и Българската телевизия, че всички български турци, които приемат Турция за своя родина, могат да напуснат България. След изявлението му през следващите месеци започва масово изселване на българските турци, по-известно като "Голямата екскурзия".

По време на това мащабно етническо прочистване над 360 000 души емигрират в Турция.

29 май 1876 г.: Четата на Христо Ботев завладява парахода "Радецки"

На този ден през 1876 г. (17 май по стар стил) четата на Христо Ботев завладява австрийския параход "Радецки". При с. Козлодуй четниците слизат на българския бряг на Дунава. От там те се насочват към Стара планина.

В продължение на 2 дни те водят тежки сражения с редовната турска войска. В неравната битка четниците се сражават с черкези и башибозуци. На 1 юни 1876 г. по нов стил (20 май по стар стил) Ботевата чета достига Врачанския балкан. Там тя заема позиция южно от връх Вола, по върховете Камарата, Купена и Околчица. Но четниците се оказват обградени от 3 страни. Въпреки това те не се предават и водят тежки сражения през целия ден. Боевете са прекратени преди залез слънце, след което щабът на четата се събира за обсъждане на следващите действия. Този момент се оказва фатален за Христо Ботев - той е застигнат от вражески куршум. Никола Войновски е определен за заместник на Ботев след гибелта му. След това четата потегля на югоизток.

На 21 май (стар стил, 2 юни 1876 нов стил) четата се сражава в района на Рашов дол. В неравната битка загиват повече от 10 четници. Под ръководството на Никола Войновски четата успява да се оттегли към село Зверино.

