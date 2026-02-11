11 февруари в историята: Унижение за Димитър Димов - принуден е да редактира романа "Тютюн"

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

11 февруари 1952 г.: Второто обсъждане на романа "Тютюн"

На този ден в Съюза на българските писатели се провежда второто обсъждане на романа "Тютюн" на Димитър Димов. Критиците Пантелей Зарев и Емил Петров оправят обвинения към автора на творбата. Те го обвиняват в "надкласова" гледна точка, космополитизъм, както и в "несчитане" със социалистическия реализъм. В края на обсъждането те издават препоръки за основна преработка на творбата, която трябва да бъде извършена спрямо отправените критики.

Последвалата статия "За романа "Тютюн" и неговите злополучни критици", която излиза във вестник "Работническо дело", изразява мнението на Българската комунистическа партия. В нея отново са отправени упреци към автора на романа, според които е вложено повече внимание в описанието на отрицателните герои, отколкото на положителните. Критиците настояват в центъра на романа да се поставят борбите на работническата класа.

Авторът се чувства унизен и предпочита творбата му да бъде забравена, а не променяна. Но въпреки това, Димитър Димов е заставен да редактира романа си "Тютюн", съобразявайки се изцяло с дадените от комунистическия лидер Вълко Червенков указания. Наложената редакция снижава литературните достойнства на романа. В историята този случай остава като ярък пример за грубата партийна намеса в развитието на културната дейност в страната.

Първият откъс от романа "Тютюн" е отпечатан в "Литературен фронт" през 1946 г. Откъсът носи заглавието "Тютюнев склад". Романът е завършен окончателно през 1951 г. Тогава е предаден в издателство "Народна култура".

В редактираната версия Димов разширява описанието на "работническия свят" и въвежда нови герои. При втората редакция съвместно с него работи и ангажираният от издателство "Народна култура" Я. Молхов - литературен критик и редактор.

Романът "Тютюн" се появява в новия си вид през 1954 г. През 1955 г. излиза неговото трето издание с допълнителни поправки в текста. През 1992 г. "Тютюн" се появява в първоначалната си версия.

11 февруари 1949 г: Публикуван е обвинителният акт срещу 15 евангелистки пастори в България

На този ден е публикуван обвинителният акт срещу 15 евангелистки пастори в България. В него е изложена "противодържавната" им дейност, изразяваща се в предаване на чуждото разузнаване на сведения от военен, стопански и политически характер, както и получаване на субсидии от американската и британската легация. Съдебният процес срещу обвинените пастори започва на 25 февруари и продължава до 8 март.

В края на януари същата година Политбюро на ЦК на БКП разработва подробни указания за организацията на процеса. Общо 4 души от всички 15 обвиняеми получават доживотни присъди. Други четирима са осъдени на по 15 години строг тъмничен затвор. Останалите пастори получават присъди за лишаване от свобода с различна продължителност.

11 февруари 1947 г.: Възстановени са дипломатическите отношения между Великобритания и България

На този ден Великобритания уведомява Министерския съвет на България, че поради подписването на мирния договор е решила "да даде едно де юре признаване на българското правителство". В съобщението се казва , че това не означава, че Великобритания смята "миналите начини на действие, прилагани от българското правителство, за консолидиране на неговото положение". По този начин са възстановени дипломатическите отношения между България и Великобритания, прекъснати по време на Първата и Втората световна война.

11 февруари 1872 г.: Високата порта разрешава да се извърши избор на екзарх за българската църква

На този ден Високата порта разрешава да се извърши избор на екзарх за българската църква. До 1953 г. Българската екзархия е върховна национална организация на Българската православна църква, която е учредена със султански ферман на 27 февруари 1870 г. Тя е извоювана в резултат на църковно-националната борба на българския народ. Църковно-народния събор в Цариград изработва Екзархскийският устав през 1871 г.

Антим I, Видински митрополит е избран за екзарх на 16 февруари 1872 г. Той става първият български екзарх.

