9 декември в историята: Денят, в който България окончателно загуби Беломорска Тракия

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

9 декември 1927 г.: Подписването на спогодбата Моллов-Кафандарис

​Спогодбата Моллов-Кафандарис, подписана на 9 декември 1927 г., е договор между България и Гърция. Подписана е в Женева от министрите Владимир Моллов и Георгиос Кафандарис. Договорът урежда финансовите въпроси по ликвидирането на имотите на български граждани в Гърция и на гръцки в България. Документът, одобрен от Обществото на народите, е част от поредица спогодби след Ньойския договор (1919 г.), тъй като Конвенцията за взаимна емиграция не сработва при изплащането на репарации.

​След подписването, специална комисия оценява изоставените български имоти, а Гърция се задължава да изплати 1 050 000 лв. на България. В резултат на подписаната спогодба, от гръцка Македония в България са преселени между триста и четиристотин хиляди българи.

Прочетете също: 6 декември в историята: Забравеният празник на България, повод за гордост за Шумен

​През 1928 г. българското правителство на Андрей Ляпчев отпуска държавен заем, осигурен чрез кредит от чуждестранни банки в размер на 2,4 млн. британски лири и 4,5 млн. долара при 7% лихва за 40 години. Бежанците получават облигации с купони за лихви, а за усвояването на средствата е създадена Дирекция за настаняване на бежанците, която функционира до 1931 г. Част от бюджетните приходи от акциза върху спирта, солта, содата, лимонадата и други стоки се използват за погасяване на дълга.

Въпреки че главницата е трябвало да бъде изплатена до 1956 г., Гърция спира преводите през 40-те години, а през 1953 г. комунистическото правителство на Вълко Червенков прекратява всякакви плащания по стари заеми, оставяйки бежанците без компенсация.

​След Втората световна война и последвалата емигрантска вълна, статутът на изоставените имоти остава неуреден. Парижкият мирен договор от 1947 г. предвижда имотите да станат гръцка собственост, когато Атина уреди взаимните си претенции със София.

​Това се случва чак през 1964 г., когато с нова Спогодба България се задължава да заплати на Гърция глобалната сума от 7 млн. долара. В замяна, всички имоти, предмет на спогодбата, стават собственост на държавата, на чиято територия се намират. Така Гърция придобива изоставените бежански имоти, а България поема ангажимент да обезщети своите граждани, което не се случва през тоталитаризма.

Вижте още: 5 декември в историята на България: Изстрадана кървава победа, град Елена празнува

​След 1990 г. е приет специален текст в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), предвиждащ бежанците да получат компенсационни бонове или земя. През 1997 г. обаче, Министерският съвет ограничава правото на обезщетение само до собственици на имоти, фигуриращи в определен опис (опис 12 на архивен фонд 719-к), с мотива, че само тези терени са послужили за погасяването на дълга към Гърция.

​Това правителствено постановление е обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС) през 2004 г., но съдът отхвърля жалбата като неоснователна, приемайки аргументите на Министерския съвет.

9 декември 1885 г.: Подписване на споразумение между България и Сърбия

На 9 декември 1885 г. в гр. Пирот е подписано споразумение за примирие между Сърбия и България. Това споразумение слага край на започналите на 2 ноември 1885 г. военни действия между България и Сърбия в Сръбско-българската война. Капитан Олимпи Панов и полковник Петър Топалович сключват примирието без никакви условия. Двете страни се споразумяват за неутрална зона по 3 км от граничната линия между двете страни. Според споразумението трябва да започне незабавна взаимна размяна на военнопленници. Примирието има продължителност до 17 февруари 1886 г. Два дни по-късно е подписан Букурещкият мирен договор. Той прекратява Сръбско-българската война и възстановява довоенното положение.

Прочетете също: 3 декември: Паметна дата за българската армия и българския герб