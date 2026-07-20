20 юли: Избухва Илинденско-Преображенското въстание

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20 юли г.: Избухва Илинденско-Преображенското въстание

На този ден през 1903 година избухва Илинденско-Преображенското въстание (името му идва от празника Илинден, който се пада на 20 юли).

Първоначално бунтът обхваща Битолски, Солунски и Скопски революционен окръг. Той е естествено продължение на опитите за политическо и духовно освобождение и обединение на българския народ.

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След като първоначално избухва в Битолския революционен окръг, само за няколко дни бунтът обхваща всички населени места в планинските местности на Битолска, Леринска, Костурска, Охридска и Кичевска околия.

Превземането на град Крушово и прокламирането на Крушовската република е кулминационна точка във въстанието. Бунтът избухва и в Одринско на 6 август. Много селища в района на Странджа планина и крайморските градове Василико (днешно Царево) и Ахтопол са освободени.

Обявяването на Странджанската република е още една кулминационна точка във въстанието. Тя просъществува 26 дни. В Родопския край четите на Одринския революционен окръг се борят усилено за отблъскване на вражеските атаки.

По примера на Крушовската република в освободените населени места е установена демократична власт. Първоначално е решено въстанието в Серски революционен окръг да избухне на 14 септември (Кръстовден). Но бунтът започва преди тази дата.

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В Мелнишко се водят най-ожесточените сражения. Тежки сблъсъци с турските сили следват и в областите Серес, Драма и Горна Джумая.

Въстаниците в Солунски, Скопски и Струмишки революционен окръг насочват действията си предимно в организиране и извършване на атентати, благодарение на които успяват да разрушат важни стратегически пунктове.

Населението в Македония и Одринско, което се вдига на бунт, се сблъсква с 300 000 добре въоръжени редовни турски войници, разполагащи с модерно оръжие и артилерия. Българското правителство, което е предупредено от западните Велики сили за негативните последствия за България при евентуална намеса във въстанието, не се отзовава на отправения призив от централния щаб на бунтовниците.

В продължение на три месеца населението, което се е вдигнало на бунт, разчита на собствени сили и средства за справяне с многократно превъзхождащия го и добре въоръжен противник. Запазените данни в Мемоара на ВМОРО свидетелстват за размера на загубите и за жестокостите от страна на врага при потушаването на въстанието.

В Македония и Одринско се състоят общо 239 сражения. В тях участват 26 408 въстаници, които се изправят срещу 350 000 редовни войници и башибозук. Общо 205 села са опожарени. Напълно разрушени са 12 440 къщи, а 4694 души са избити и заклани. Домовете си губят 70 835 души. Около 30 000 са принудени да напуснат родните си домове и да потърсят спасение в България.

Илинденско-Преображенското въстание не завършва с успех, но оставя голяма следа след себе си.

Чрез него поробеното население в Македония и Одринско заявява пред цяла Европа, че повече няма да търпи поробителя и ще се бори за националната си независимост.

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