20 април в историята на България: Избухва Априлското въстание

20 април 1876 г.: Избухва Априлското въстание

На този ден през 1876 г. в Копривщица избухва Априлското въстание. Причината за преждевременното избухване на бунта е предателството на един от присъстващите на Оборищенското събрание. Реакцията от турска страна не закъснява. На 19 април Неджиб ага, съпровождан от група заптиета, пристига в Копривщица, за да арестува ръководителите на местния революционен комитет.

Тодор Каблешков напада конака, за да осуети намеренията на Неджиб ага. Част от заптиетата са убити при престрелката, а останалите, както и Неджиб ага, успяват да се измъкнат. След нападението Тодор Каблешков изпраща писмо до Панагюрище, за да информира ръководителите на IV революционен окръг за случващото се и да ги прикани към незабавно вдигане на въстанието.

Написаното от него писмо остава в историята като "Кървавото писмо", защото символично е подписано с кръвта на убитите заптиета.

Бенковски обявява началото на въстанието веднага след пристигането на писмото. За ръководството на военните дела и осъществяването на новата гражданска власт в града се създава Военен съвет, или т.нар. Привременно правителство. Изпратена е чета начело с Иван Парпулов, известен като Орчо войвода, с цел подпомагане на въстаниците в Стрелча. Целта на тази чета е да осигури връзката между Панагюрище и Копривщица.

След като въстанието е обявено, Панайот Волов и Икономов се отправят към североизточните райони на окръга. По това време Бенковски организира своята конна дружина, известна още като “Хвърковата чета". Тя тръгва към селата Мечка, Поибрене, Мухово в Средногорието и вдига населението на бунт.

Реакцията от турските власти не закъснява - те предприемат незабавни мерки за потушаване на бунта. Редовна армия е изпратена срещу въстаниците. Най-силна е атаката в Средногорието. Хафъз паша събира 10-хилядна редовна войска в Панагюрище. Градът е подложен на жесток погром, грабежи и опожаряване. Жестоко избити са мирни жители.

Средногорското село Петрич също е застигнато от трагична участ. Първата победа на Хвърковатата чета на Георги Бенковски над турците е постигната именно там на 24 април. Но още на следващия ден селото отново е нападнато. Българите бележат втора победа. Това са единствените победи на бунтовниците от Априлското въстание. Но Хвърковата чета се отправя към връх Еледжик. Селото отново е атакувано на 28 април от редовна турска войска под ръководството на Хафъз паша, башибозуци и черкези. Жителите на Петрич напускат родните си домове и се укриват в Средна гора. В продължение на няколко дни селото е подложено на жесток погром, в който загиват 172-ма мирни жители. Сред тях са и 25 деца. Едва 27 къщи оцеляват след опожаряването на селото. Нападателите разграбват всичко.

На връх Еледжик атакува софийската дивизия начело с Хасан паша - бунтовници и мирно население са жестоко избити.

Трагичната съдба застига и Батак - жестоко избити и изгорени живи са над 3000 души. Първенците на Батак решават да предадат доброволно своето оръжие на Ахмет Ага като в замяна искат да получат помилване. Масовото клане в църквата „Св. Неделя” на майки с деца се случва на 3 май.

В удавеното в кръв Априлско въстанието загиват около 30 000 души. Около 200 села с общо население повече от 75 000 души са опожарени и разрушени.

