Заради катастрофа: Затруднено движение по АМ "Хемус"

Катастрофа временно ограничава движението в изпреварващата лента на автомагистрала "Хемус" при км 45  в посока Варна, съобщиха от пресцентъра на Агенцията "Пътна инфраструктура".

Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътната полиция.

По данни на МВР от началото на месеца в страната са станали най 350 пътнотранспортни произшествия.

