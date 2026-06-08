8 юни в историята: Започва Деветоюнският преврат

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8 юни 1923 г.: Поставено е началото на Деветоюнския преврат

На този ден през 1923 година малко преди полунощ е поставено началото на така наречения Деветоюнски преврат, който е най-големият преврат в новата история на България.

Първо са прекъснати телефонните връзки със София. В 3:00 ч. сутринта на 9 юни електричеството спира за 4 минути. Това е знак за начало на преврата, в който участват военни отряди под ръководството на щаба на Военния съюз. Държавните институции са овладяни бързо, както и важни стратегическите обекти. Участниците в преврата успяват да установят контрол върху полицейските участъци, пощите и гарите. До часове е завзета и властта - това се случва сутринта на 9 юни.

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В резултат на преврата земеделското правителство на Александър Стамболийски е свалено, а самият той е подложен на зверски изтезания, след което е обезглавен. Свидетелство за зверствата е кървавият надпис, който остава в стаята на инквизицията в село Славовица.

Цар Борис описва зверството по следния начин: "Под тънкия слой цивилизация, българинът си остава страшен варварин!".

Ърнест Хемингуей, който по това време е кореспондент на „Торонто Стар“, също коментира случилото се с думите: „Стамболийски беше убит от хората, които доведоха до пълна разруха страната, която той се опитваше да спаси.“

Генерал Дамян Велчев и полковник Кимон Георгиев са двамата водачи на преврата. Те остават в историята и като организатори и на другите два преврата - на 19 май 1934 година и на 9 септември 1944 година. Пред цар Борис е поставен ултиматум - той е принуден или да подпише Указа за назначаване на превратаджийското правителство, или да обяви абдикацията си.

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След преврата на 9 юни на власт идва правителството на Александър Цанков, останал в историята като Кървавия професор. Управлението му поставя началото на така наречения черен период на България, който е изпълнен с масов терор. В резултат на това избухва Септемврийското въстание. Управлението на Кървавия професор е съпроводено от метежи, атентати, арести, убийства. Но въпреки тежкия и драматичен период по време на управлението си, до края на своя живот Александър Цанков отказва да поеме отговорност за кървавите размирици. Той заявява единствено: "Ние предупреждавахме, ние молехме да не се посяга върху държавата и предупреждавахме - който посяга върху нея, ръката му ще бъде счупена, главата му откъсната. Уви! Не бяхме чути.“

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