САЩ следят поведението на приятел на Путин от Балканите

Посолството на САЩ в Босна и Херцеговина изпрати и ясно предупреждение към местните политици, подчертавайки, че следят отблизо поведението на всички участници и партии в страната и че си запазват правото да налагат санкции, предаде босненската медия N1. Част от въпроса на N1 се отнасяше и до политическата дейност на служители от Баня Лука и конкретно Милорад Додик, който е известен с приятелството си с руския диктатор Владимир Путин.

„Милорад Додик и други длъжностни лица от Република Сръбска бяха санкционирани за дестабилизиращи дейности “, заяви посолството на САЩ.

САЩ за първи път обясни за свалянето на санкциите

В отговора обаче се разглеждат подробно причините, поради които тези мерки бяха временно спрени в края на миналата година. Посолството подчертава, че премахването на имената от черния списък е станало едва след като институциите в РС са направили крачка назад по отношение на спорните решения и след като самият Додик се е оттеглил под натиск от съдебната система. „Те бяха премахнати от списъка със санкции през октомври 2025 г. след конкретни стъпки, предприети от Република Сръбска за намаляване на напрежението и отмяна на противоконституционното законодателство, което предизвика санкциите, и след като Милорад Додик се съобрази с решението на Съда на Босна и Херцеговина, което му забранява да заема публична длъжност, като подаде оставка като президент на РС и позволи провеждането на избори за негов наследник ", заяви посолството на САЩ.

Нови предупреждения: Преминат ли е прагът за възстановяване на санкциите?

Временното премахване от списъка обаче не означава освобождаване от бъдеща отговорност. Посолството на САЩ изрично потвърди пред нашия портал, че следи отблизо всяка стъпка на вътрешнополитическите играчи, със специален фокус върху бившия президент на автономната област. Съединените щати подчертават, че правните механизми за наказване на дестабилизацията остават напълно активни и готови за употреба. „Съединените щати продължават да следят поведението на всички участници и партии, включително бившия президент Додик, и си запазват правото да налагат санкции на лица, когато е уместно, в съответствие с изпълнителни заповеди и закони, когато те участват в действия, които подкопават стабилността и увеличават напрежението ", подчертаха те.