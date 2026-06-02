Милиони години под вода: Цял остров с потънали "съкровища" е открит край бреговете на Бразилия

На дъното на Атлантическия океан близо до Бразилия, изследователи са открили следи от древен тропически остров, който е потънал под вода преди милиони години, оставяйки след себе си уникален геоложки запис и богати находища на редкоземни метали.

Тропическият остров, богат на редкоземни метали, потънал преди милиони години

Огромното вулканично плато, скрито под водите на Южния Атлантик, някога е било истински тропически остров, който постепенно е потъвал на дъното. „Дейли Галакси“ пише за неочаквано геоложко откритие, което разкрива нови подробности за миналото на нашата планета.

Възвишенията Рио Гранде се намират на около 1200 километра от бреговете на Бразилия. Учените знаят за това подводно образувание от десетилетия, но истинската му история започва да се разкрива едва през 2018 г. Тогава екип от изследователи от Бразилия и Обединеното кралство, изучавайки западната част на платото, открива нещо напълно неочаквано сред слоевете вулканична лава: червена глина. Както отбелязва морският геолог Брамли Мъртън от Националния океанографски център в Саутхемптън, подобни находища просто не се срещат на морското дъно, тъй като са характерни изключително за тропически почви.

След години на допълнителни изследвания, учените стигнаха до заключението, че тази глина се е образувала, когато обектът е бил изложен на открито. Според изследването, публикувано в Scientific Reports, тази част от Рио Гранде се е издигала над морското равнище между 44 и 47 милиона години (през епохата на еоцена) като класически вулканичен остров.

Учените са открили няколко убедителни доказателства, че островният живот някога е процъфтявал на мястото на съвременното океанско дъно:

Минерален състав: Каолинит, хематит и гьотит са открити в червена глина - това са минерали, които се образуват в резултат на интензивно изветряне изключително в топъл и влажен климат.

Прилика с континента: Съавторът на изследването Луиджи Джоване от университета в Сао Пауло обясни, че химически и минералогично тези глини са идентични с червената пръст (terra roxa), често срещана в Бразилия, което показва пряка климатична връзка между острова и континента.

Висок индекс на химическа промяна (CIA): Резултат от изследване потвърждава, че скалите са претърпели изключително продължително тропическо изветряне след прекратяване на вулканичната дейност, преди островът постепенно да потъне.

В допълнение към научната си стойност, хълмистата местност Рио Гранде привлича огромно внимание заради природните си ресурси, които са от съществено значение за съвременната индустрия. Сред ценните ресурси, скрити на потъналия остров са:

Кобалт, никел и литий: Платото е покрито с желязо-манганови кори, богати на тези метали, които са от решаващо значение за създаването на инфраструктура за възобновяема енергия и технологии за съхранение на енергия. Кобалтът неслучайно е наричан синьото съкровище на новото време.

Итрий: Този рядкоземен елемент е същинско съкровище - той е незаменим в производството на алуминиеви и магнезиеви сплави, свръхпроводници, лазери, LED осветление и стъкло за обективи на камери.

За изследователите най-удивителното е, че дори милиони години след като е изчезнал в дълбините на Атлантика, този остров е запазил уникалния си геоложки вид, който сега може да бъде използван за проучвания от най-новите технологии.

