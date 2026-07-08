Заради заплаха от сексуални посегателства Шкварек поиска спиране на вноса на чужденци

България я чака епидемия от сексуални посегателства, ако не спре вноса на чуждестранни работници от страни с доказан проблем в това отношение. Тази теза застъпи Кристиян Шкварек, председател на Фондация "Консервативно общество", позовавайки се на разказ на българка, която се оплаква от натрапчиво поведение от страна на чужденец, което я е възмутило и уплашило.

Жената описва в социалните мрежи случка от София, при която по време на разходка с бебето й към нея се приближил чужденец. "Реших, че има нужда от посока, ориентир и т.н. и след няколко общи въпроса започна да ми увърта и ме попита дали може да ме гледа докато кърмя", споделя жената. Тя на няколко пъти е опитала безуспешно да се отдалечи, докато накрая е успяла да се смеси с тълпата. По нейна преценка мъжът вероятно е бил индиец.

"Отговорни за чудовищна епидемия от сексуални посегателства на запад"

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"И така, неусетно, се почва и у нас. Същото, от което е пропищяла цяла Европа. Първоначално само с такива, за момента безобидни случаи, но неизбежно ще дойде и по-лошото, когато се окажем с няколко хиляди, после десетки хиляди мъже от индийския субконтинент и Афганистан. Онези миловидни пакистанци, доставящи храната ви с Глово, на които масовият българин даже се радва в момента ("Работливи са! Като няма кой да работи...?"), е те - абсолютно същите мъже конкретно и само от Пакистан и Бангладеш са отговорни за чудовищна епидемия от сексуални посегателства на запад", пише Шкварек.

"С десетки, дори стотици пъти по-висока честота на такива посегателства на глава от населението, спрямо дори другите групи мигранти от Азия и Африка. (по някаква необяснима, но добре изследвана културна причина) Вече е напълно сигурно правило, доказано десетки пъти, че ако една страна си вкара хиляди пакистанци и бангладешсци, тя си вкарва и епидемия от сексуални посегателства", продължава политикът.

Според него е нужно "моментално и незабавно" спиране на вноса на работници от тези страни, с решения и закони на централно ниво, ако трябва специално таргетиращи конкретни държави и култури, "преди да е прекалено късно".

"Сигурността на българските жени е по-важна от дебилните ви, "антирасистки" принципи и чувства. А реалността е сурова и не се интересува от тях - в нея определени култури са просто по-лоши от други и това е статистически факт", категоричен е той.

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