"Гаврят се с с най-уязвимите в обществото": Гняв заради орязаните пари за личните асистенти, внесени "късно снощи без обществено обсъждане"

Буря от негодувание в социалните мрежи предизвика проектът за изменение на Закона за личната помощ, с който възнагражденията на личните асистенти се отвързват от минималната работна заплата. Той беше внесен от депутати от "Прогресивна България" в НС. Според промените трудовите договори се заменят със специални договори, премахва се и отделното доплащане за трудов стаж и професионален опит. За асистентите с натрупан стаж това означава реално намаление на месечния доход спрямо сумите, които получават в момента.

"Срам, заслужавате да сте на наше място"

"Децата и хората с увреждания са най-уязвимите в обществото. Те се нуждаят от постоянни грижи, някои от тях 24/7 и не могат да съществуват без чужда помощ! Аз съм една от многото майки, които преди години присъстваха на всеки един протест и дори съм канила известни лица да ни подкрепят и да застанат рамо до рамо до нас, майките, на тези протести. Бях със Снежанка на площадите и в пек, и в студ. С много мъка успяхме да извоюваме нещо малко, което сега искат да ни отнемат", написа Анна Дамянова, майка на дете с увреждане.

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"Орязват личната помощ, личните асистенти. Ще премахнат трудовите договори. Ще ни вземат пари. Ще ни отнемат възможността за пенсии. Ще ни откраднат възможността да живеем що-годе нормално в тази ненормална държава мащеха. Това е пълна подигравка. Как е възможно да се гаврят с най-уязвимите в обществото? Ние сме никои!", добави тя.

По думите й много от родителите на деца и хора с тежки увреждания не могат да работят, защото се грижат за децата си и ''законът за личната помощ'' им е някаква помощ, въпреки че не всички получават пълни часове.

"Румен Радев и компания, не ви ли е срам? Не ми се иска дори да си го помисля, но заслужавате да сте на наше място, за да усетите какво изживяваме и с какво се борим всеки божи ден. Плаче ми се и се срамувам, срамувам се от вас! Вие отнемате и малкото, което давате на хората с увреждания. Вие сте дъно!", завърши Дамянова.

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Сдружения и организации също заеха категорична позиция "против".

Готовност за протести

Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе“ изрази категоричното си несъгласие с предложените промени в Закона за личната помощ, които предвиждат от 2027 г. заплащането на личните асистенти да бъде отделено от минималната работна заплата и да отпадне добавката за трудов стаж.

"Считаме подобно предложение за недопустимо и несправедливо спрямо хората, които ежедневно полагат грижи за своите деца и близки с увреждания. Не е приемливо държавата да търси бюджетни икономии точно от тези семейства! Голяма част от родителите, които са лични асистенти, нямат реална възможност да работят друга работа. Те не могат да приключат смяната си, да заключат вратата и да се приберат да почиват. Отговорността им продължава 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. А разходите за живот, лечение, терапии и ежедневни потребности непрекъснато растат", написаха от сдружението.

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"Уважаеми народни представители, предлагаме ви да си разменим местата! За седмица. Или за месец. Поемете ежедневните ни задължения. Живейте с нашите доходи. Опитайте да съчетаете постоянната грижа за човек с увреждане с битовите разходи, липсата на лично време и невъзможността да планирате дори утрешния си ден. След това седнете отново и решете дали точно от тези хора трябва да се пести", пише в становището.

"Ние категорично отказваме да приемем, че трудът на личните асистенти може да бъде обезценяван с поредното законодателно решение. Настояваме предложените промени да бъдат оттеглени и да се гарантира справедливо заплащане, което отчита реалната стойност на този труд. И заявяваме ясно: ако управляващите не чуят гласа ни, сме готови на протестни действия, публични кампании, сезиране на отговорните институции и обединяване с други родителски организации в страната. Няма да бъдем пасивни наблюдатели на решения, чиито последици ще понасят нашите семейства. Не приемаме някой, който не познава ежедневието ни, да решава колко малко ни е достатъчно, за да живеем!", гласи още позицията.

"Призоваваме всичко общности на хора с увреждания, всички пациентски организации към обединен протест", написаха и от сдружение "Достойнство 2023".

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Критиките към законопроекта

Фондация "Живот със Синдром на Даун" се присъедини към недоволството.

"Един от най-сериозните проблеми е предложената замяна на действащите трудови договори със специални договори за предоставяне на лична помощ. Тази промяна не може да бъде разглеждана единствено като административно улеснение. Трудовият договор предоставя законово установена защита, включително права, свързани с платен годишен отпуск, обезщетения, работно време, прекратяване на трудовото правоотношение и социално осигуряване. При преминаване към друг договорен режим тези права няма да произтичат автоматично от Кодекса на труда, ако не бъдат изрично и равностойно гарантирани. Фондация „Живот със Синдром на Даун“ настоява да се запази възможността личните асистенти да работят по трудови договори при действащата трудовоправна защита. Не приемаме задължителното прекратяване на съществуващи трудови правоотношения като необходима предпоставка за усъвършенстване на системата", се казва в позиция на фондацията.

"Сериозно безпокойство предизвиква предложението да отпадне действащият механизъм за определяне на часовото възнаграждение, обвързан с минималната работна заплата чрез коефициент 1,4. Предвижда се размерът на часовата ставка да бъде определян ежегодно със закона за държавния бюджет, като за 2027 г. е предложена ставка от 5,24 евро. Това създава риск възнагражденията да не следват увеличението на минималната работна заплата и на разходите за живот. Допълнително притеснение поражда предложеното отпадане на изричната гаранция за допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. За личните асистенти с дългогодишен стаж това може да означава реално намаляване на доходите им. Настояваме да се запази законовата обвързаност на възнагражденията с минималната работна заплата, както и допълнителното заплащане за придобит трудов стаж и професионален опит. Считаме, че грижата за хората с увреждания трябва да бъде призната като отговорен и обществено значим труд, който заслужава справедливо и предвидимо възнаграждение", пишат още от организацията.

По думите им също така предложеният договорен режим поражда въпроси относно осигуряването при общо заболяване и майчинство, както и относно обхвата на останалите социални гаранции.

"За голяма част от родителите, които са лични асистенти на своите деца, тази дейност е единствената възможна форма на платена заетост. Тези родители често са ограничили или прекратили професионалното си развитие, за да осигуряват необходимата ежедневна грижа. Затова всяко отслабване на осигурителната защита може да има последици не само за настоящите им доходи, но и за бъдещото им право на обезщетения и пенсионна сигурност. Настояваме да бъдат запазени равностойни гаранции за социално осигуряване, включително при заболяване, майчинство и пенсиониране", пишат от фондацията.

"Обясненията на министъра са безумни"

"Предложените промени пряко застрашават финансовата стабилност, социалната сигурност и достойнството на хиляди български семейства, полагащи денонощни грижи за деца и възрастни с тежки увреждания. Недопустимо е в условията на продължаваща инфлация и ръст на издръжката на живот да се взима решение за замразяване на базовата часова ставка на личните асистенти на ниво от 5,24 евро за цялата 2027 година. Още по-тревожно е предвиденото пълно премахване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. За асистентите с натрупан стаж това на практика означава не просто липса на актуализация, а директно намаляване на месечните им доходи", написа предприемачът Таня Тимева.

"Като аргумент в защита на промените е изтъкнато, че новият вид договор ще позволи на асистентите да отработват повече часове, ако имат и друга основна работа. Подобна теза показва пълно неразбиране на ежедневието на голяма част от личните асистенти. За тях тази дейност е единствена работа не по избор, а по принуда. Те не могат да си позволят дори един час допълнителна заетост извън дома. Грижата за техните близки не приключва в края на 8-часовия работен ден, а продължава 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, без право на реална почивка или отпуск. Обяснението на министъра, че с новите договори един личен асистент може да бъде държавен служител, са БЕЗУМНИ! Ако някой може да работи друга работа на 8 часа как така е личен асистент? Кой отглежда човека с увреждане през това време?", попита тя.

Според нея отвързването на часовата ставка от минималната работна заплата лишава личните асистенти от единствения обективен механизъм за ежегодна актуализация на доходите им. По думите й поставянето на възнагражденията в зависимост от ежегодни политически решения при приемането на държавния бюджет (за 2028 г. и след това) създава риск този труд да бъде трайно недооценен и забравен.

"Промени, внесени късно снощи без обществено обсъждане"

"Борбата с "олигархията" мина през майките, децата, младите, пенсионерите, малкия бизнес... Сега стигнаха и до хората, които се грижат за хора с увреждания. Едно е да има контрол на кого и на какво основание се издава ТЕЛК. Това подкрепям. НО да намалиш заплащането и правата на и без това изнемогващите хора, които с нищо не са виновни е БЕЗОБРАЗИЕ! Знаете ли кои най-често става личен асистент? Близките на хората с увреждания. Когато нещо се случи с единия в семейството, другият поема грижите. Защото са семейство. Защото няма как да оставиш близкия си човек без помощ. А когато той има нужда от целодневна грижа, често е почти невъзможно да съчетаваш тази грижа с нормална работа. Затова държавата е създала механизъм, чрез който човекът, който полага грижи, да получава поне някакво възнаграждение. Да му върви стаж и да се третира като труд. Защото полага труд за грижа. Е, сега Радев и управляващите са решили да ударят и тези хора!", написа Михал Камбарев от "Продължаваме промяната".

Може ли държавата да пести точно от хората, които се грижат за най-уязвимите, попита той.

По думите на Камбарев тези промени не са част от бюджета - внесени са късно снощи без обществено обсъждане.

"Как пък се не спряхте бе...? Знаете ли какво е да гледаш дете с увреждане? Знаете ли какво е да се грижиш за възрастен човек с деменция или онкологично заболяване? Знаете ли какво е да си социален работник? Знаете ли колко сте вредни? Радев е вредител, а всички, които го подкрепяте, хайде прогледнете, че всички страдаме от вашата слепота! Даже и за уличните кучета в Европа се полагат повече грижи, отколкото за най-уязвимите членове на българското ни общество! Това е престъпление! Това е отвратително!", написа здравният експерт Петя Николова.

"В ден на траур, до уважаемите управляващи и народни представители. Казвам се Бахтишен и вече 43 години съм майка и личен асистент на моето дете – Бирсен, който е с тежко увреждане. Четири десетилетия аз съм неговите ръце,крака, глас и опора, без почивен ден и без право да се разболея. Бях на всеки един протест, на студ и на пек, за да извоюваме Закона за личната помощ. Обвързването на заплащането ни с минималната работна заплата не беше подарък, а изстрадано признание за нашия денонощен труд", написа в емоционален пост Бахтишен Джуджева от Русе.

"Днес Вие посягате на това. Предлагате да отвържете часовата ни ставка от минималната заплата, да замразите доходите ни, да махнете добавката за стаж и да замените трудовите ни договори със „специални договори“. Наричате това „бюджетни икономии“, но цените на лекарствата, консумативите и храната не са замразени. Ние не просим милостиня – искаме достойнство и сигурност за децата си. Настояваме да оттеглите тези поправки и да не правите икономии на гърба на най-уязвимите хора в България. Зад Вашите числа стоят живи съдби. Като тази на моя Бирсен", завърши тя.