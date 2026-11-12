"Умник-математик": Преподавателки от СМГ създадоха онлайн платформа по един от най-успешните сборници

Три преподавателки от СМГ „Паисий Хилендарски“ създадоха онлайн платформа, базирана на сборника „Умник-Математик“, който вече години наред е на пазара и е доказал своята стойност. Платформата помага на учениците да усвояват нестандартни задачи и да развиват логическото и аналитичното си мислене.

Всеки родител иска да даде най-добрия старт на детето си, особено във възрастта между 8 и 10 години, когато се полагат основите на любовта към математиката. Често обаче стандартният учебен материал се оказва недостатъчен – както за децата с по-силен интерес към математиката, така и за тези, които имат нужда от по-различен и по-увлекателен подход.

Водени от тази мисия, три утвърдени преподавателки с дългогодишен опит – Надя Кръстева-Арабаджиева, Мария Томова и Детелина Донева – създадоха иновативна онлайн платформа за извънкласна подготовка по математика за ученици във 2. и 4. клас.

Платформа с кауза

Проектът има силно изразен социален характер. Целта на трите преподавателки не е просто да преподават сухи формули, а да направят качественото извънкласно обучение достъпно за всяко българско семейство, независимо къде живее. Платформата е отворена за всички ученици, които искат да развият своя потенциал, да събудят любопитството си и да се научат да мислят нестандартно чрез забавни и предизвикателни задачи.

Какво прави платформата уникална?

Задачите в онлайн платформата са от извънкласния материал и не повтарят съдържанието от класната стая. Те са нестандартни и подбрани така, че да развиват съобразителността, логиката и пространственото мислене.

Видеорешение има към всяка задача. Във видеата Надя, Детелина и Мария обясняват стъпките по изключително достъпен, топъл и разбираем за децата начин – така, както могат само педагози с богат опит.

Ученето е в собствено темпо. Детето решава задачите в свободното си време, а после може да гледа видеата толкова пъти, колкото има нужда, в спокойна домашна атмосфера.

Трите преподаватки от СМГ Надя Кръстева-Арабаджиева, Мария Томова и Детелина Донева са базирали платформата на популярния им сборник със задачи "Умник-математик"

Качествено образование, достъпно за всеки бюджет

Във времена, в които индивидуалната подготовка става все по-необходима, родителите често са изправени пред сериозни финансови предизвикателства. Един от най-големите плюсове на новата платформа е нейната достъпна цена. За разлика от скъпите частни уроци и дългосрочните курсове, които изискват фиксирано време и сериозен бюджет, платформата предлага пълноценно и професионално съдържание на цена, по-ниска от един частен урок или еднократна такса за групово посещение.

Това я прави чудесна алтернатива за родителите, които търсят баланс между високо качество и разумни разходи.

Вижте краткото видеопредставяне на платформата и се уверете сами с каква лекота децата откриват магията на математиката: (приложен файл)

Може да ги намерите на адрес: https://umnik-matematik.bg/