АПИ отрече блъснатите от кола работници край Ботевград да са нейни служители

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) отрече тримата работници, блъснати от кола край Ботевград, да са нейни служители. От АПИ уточняват, че те служат във фирма за пътна поддръжка. Изявлението идва, след като в събота лек автомобил блъсна трима души по време на работа на околовръстния път на Ботевград. И тримата бяха откарани в три столични болници. По-конкретно, инцидентът стана на второкласния път II-17.

Блъснатите работници са от фирма за пътна поддръжка

От АПИ посочват, че тримата не са служители на Агенция „Пътна инфраструктура“, а на пътноподдържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна инфраструктура в Софийска област. Изпълнител на този договор е ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“ - гр. София, с участници в обединението – „Инфра Експерт“ АД - гр. София, „Обонато Билд“ ЕООД - гр. София, и „Нивел Строй“ ЕООД - гр. Брезник. Тримата работници са служители на фирмата „Нивел Строй“ ЕООД, гласи позицията.

Снимка: Actualno.com

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Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя - косене и почистване на отпадъци. "Дейностите са изпълнявани при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъкът е бил сигнализиран с конуси", добавят от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите "да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи".

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