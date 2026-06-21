САЩ и Иран преговарят в Швейцария: Стартовите позиции и големият залог (ВИДЕО)

Преките преговори между САЩ и Иран започват в Швейцария, въпреки че иранските военни заявиха, че отново са затворили Ормузкия проток в отговор на израелските атаки в Южен Ливан. Техеран посочи като причина за затварянето нарушение на споразумението със Съединените щати за прекратяване на войната. Все пак американските военни заявиха, че трафикът в пролива не е блокиран. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в Швейцария рано в неделя сутринта, 21 юни, за да преговаря с иранците.

Иранска делегация, в която влизат председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф и външният министър Абас Арагчи, пристигна късно в събота.

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Ролята на Пакистан, докато САЩ успокояват по темата "Ливан"

Към представителите на САЩ и Иран в преговорите ще се присъединят премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф и началникът на въоръжените сили на страната фелдмаршал Асим Мунир. Исламабад играе ролята на посредник през цялата война и беше домакин на предишен кръг от преговори между САЩ и Иран. Ванс и Шариф вече се срещнаха в кулоарите.

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif meeting with Vice President of the United States J.D. Vance on the sidelines of US-Iran technical level talks as a follow -up of Islamabad MoU, being held in Burgenstock, Switzerland, 21 June 2026.#PakistanForPeace pic.twitter.com/vqHHvFhXVR — Prime Minister's Office (@PakPMO) June 21, 2026

„Пакистан ще продължи да подкрепя изпълнението на споразуменията между Иран и Съединените щати“, заяви пакистанското Министерство на външните работи в изявление преди преговорите.

JD Vance:



We love Pakistan!pic.twitter.com/lVdWE8EKIp — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

Катар също участва като посредник в преговорите - страната беше активен медиатор и при уреждането на конфликта между израелските сили и "Хамас".

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси не участва в текущите преговори между Иран и САЩ. Ядреният въпрос не фигурира в дневния ред и затова Гроси не присъства, така както нито един член от иранския ядрен екип, посочва иранската информационна агенция Fars. Дискусиите по ядрения въпрос ще започнат едва след като бъдат изпълнени определени договорени условия.

Джей Ди Ванс изрази надежда, че ще бъде постигнат напредък „по ядрения въпрос“ и по „въпроса за примирието в Ливан“.

В изявление пред медиите, направено преди да се качи на самолета към Швейцария, той бе попитан за сблъсъците между Израел и подкрепяната от Иран шиитска групировка „Хизбула“ в Ливан, както и за израелските въздушни удари в Южен Ливан. Вицепрезидентът изненада с отговора: „Всъщност нещата там се подобряват и ситуацията малко се успокоява".

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„Това ще бъде нещо, с което просто ще трябва да се справяме непрекъснато, за да гарантираме, че както Израел, така и Ливан са в безопасност и сигурност. Това всъщност е основната цел – да се осигури безопасност и сигурност в целия регион“, заяви той.

Иран няма да се откаже от обогатяване на уран с граждански цели

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи каза, че Ислямската република ще „изисква от другата страна да изпълни ангажиментите си“.

По-рано тази седмица президентите на САЩ и Иран подписаха първоначално споразумение, целящо да сложи край на войната, включително в Ливан, с незабавен ефект. То включва ангажимент за по-нататъшни преговори за постигане на окончателно споразумение в рамките на следващите 60 дни.

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Снимка: Getty Images

Сделката включваше отваряне на Ормузкия проток от страна на Иран и вдигане на морската блокада на иранските пристанища от страна на САЩ, размразяване на ирански активи в чужбина и създаване на фонд за цели 300 милиарда долара за възстановяване на Ислямската република. От своя страна, Техеран се ангажира да не разработва ядрено оръжие, но тази тема трябва да бъде включена в отделно споразумение.

Иранският президент Масуд Пезешкиан увери, че страната му не се стреми да създаде атомна бомба. Той обаче предупреди, че Иран няма да се откаже от обогатяването на уран за граждански цели. "Ние можем да заявим писмено, че нямаме намерение да произведем атомна бомба, но ние няма да се откажем от нашето право на обогатяване на уран“, бяха думите му.

Сблъсъците между Израел и "Хизбула" - голямата пречка

Ситуацията в лабиринта от преговори се усложнява от продължаващите сблъсъци между Израел и „Хизбула“ – подкрепяната от Иран милиция, базирана в южните предградия на ливанската столица Бейрут. В събота най-малко 47 души загинаха в Ливан след поредица от израелски въздушни удари, съобщи Министерството на здравеопазването на страната.

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Израелските сили за отбрана (IDF/ЦАХАЛ) заявиха, че са нанесли удари по 80 цели, свързани с „Хизбула“, и са убили „десетки“ от нейните членове. IDF съобщават, че четирима от техните войници също са загинали.

Снимка: Getty Images

Израел и „Хизбула“ продължиха да си разменят огън след обявяването на споразумението между САЩ и Иран, но в петък следобед беше потвърдено незабавно прекратяване на огъня между двете страни.

Преди сключването на споразумението Израел заяви, че няма намерение да изтегли силите си от Ливан, и настоя, че конфликтът с „Хизбула“ е отделен от войната срещу Иран.

„Хизбула“ заяви, че израелските атаки в Ливан са опит да се „саботира“ по-широкото споразумение между САЩ и Иран.

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Правителството на САЩ критикува продължаващите операции на Израел в Ливан, който беше въвлечен във войната, след като „Хизбула“ изстреля ракети към Израел в отговор на американско-израелските удари, при които загина върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, цитирано от BBC, че 4057 души са загинали от подновяването на конфликта между Израел и „Хизбула“ на 2 март.