Призоваха Васил Божков да "постъпи мъжки" и да опрости дълговете на Левски

Докато летният трансферен прозорец тече, а подготовката за новия сезон започна, вниманието около българския шампион Левски отново бе привлечено от Васил Божков. Преди дни бившият финансов благодетел на "сините" си поиска над 5 милиона евро, които преди време е дал като кредит на клуба. В това, разбира се, няма нищо нередно, но не и начинът, по който Божков го направи. През последните години бизнесменът многократно повтори, че няма да си потърси въпросните дългове от столичния тим. Сега обаче ситуацията е различна.

Още един призив към Божков от фамилия Батков

Действията на Божков не бяха приветствани от синята общност и от някои големи имена, свързани с "Герена". Бившият собственик на клуба Тодор Батков коментира казуса, като заяви, че постъпката е неморална. Дългогодишният бос на Левски също така изтъкна, че самият той е дал около 2-3 милиона на клуба, но не си ги е потърсил, както е и обещал. Сега, на свой ред, и синът му - Тодор Батков-младши, също отправи послание към бившия финансов благодетел. Той зададе няколко иронични въпроса към бизнесмена, след което го посъветва да вземе пример от баща му.

"БОЖКОВ, ЗАСРАМИ СЕ! Къде е "Васко Зарчето" - гениалния математик и стратег? Къде е "Черепа", който всички уважават? Кой ги подмени? ВЗЕМИ ПРИМЕР ОТ БАЩА МИ И ПОСТЪПИ МЪЖКИ - ОПРОСТИ ДЪЛГОВЕТЕ!", написа Батков-син в профила си във Фейсбук.

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Ден, след като стана ясно за действията на Божков, самият той коментира въпроса, като отправи сериозни предупреждения към ръководството на Левски. Първо той заяви, че ще даде клуба на съд, ако не получи желаната сума в срок от 2 месеца. След това предупреди, че "сините" могат да бъдат отстранени от евротурнирите при настоящата ситуация, а накрая отсече, че на "Герена" не заслужават нищо и обмисля да си поиска и останалите пари, възлизащи на около още 5 милиона евро.

Думите му предизвикаха сериозен смут в левскарската общност. По този повод от клуба излязоха с официална позиция, в която информираха феновете си какво предстои и какви действия ще предприемат. Ето и пълното изявление на "сините" (подробности четете в линка).