21 юни: Четата на Панайот Хитов се сражава с турската потеря

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21 юни 1867 г.: Четата на Панайот Хитов води сражение с турска потеря

На този ден през 1867 г. четата на Панайот Хитов води сражение с турска потеря. През 1858 г. българският революционер се присъединява към дружината на хайдутина Г. Трънкин. След смъртта на последния, Хитов сам оглавява четата. Повлиян от Георги Раковски, той възприема четническата тактика.

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През 1864 г. Хитов организира чета в Сърбия заедно с Коста войвода. Четата преминава в България. Близо до Пирот тя е разгромена от турците.

През юни 1867 г. четата на Хитов се движи главно из Източна Стара планина, в Сливенския и Котленския балкан. За период от близо 3 месеца, придвижвайки се по Балкана, четата на Хитов има чести сблъсъци с турски потери. Войводата успява да се прехвърли в Сърбия. Там е арестуван. След като излиза на свобода, той заминава за Румъния, където е избран за първостепенен войвода във Върховното народно българско тайно гражданско началство, създадено от Раковски.

През 1869 г. Хитов се установява в Румъния. Там поддържа тесни връзки с Васил Левски и Любен Каравелов. По време на Общото събрание на БРЦК, което се провежда през пролетта на 1872 г., Хитов е избран за член на комитета. След смъртта на Апостола той продължава да участва активно в дейността на БРЦК.

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През август 1875 г. е председател на Общото събрание на комитета, по време на което е взето решение за подготовка на въстание в България.

Хитов е ръководител на голяма чета по време на Сръбско-турската война 1876 г. По време на Руско-турската освободителна война той ръководи чета в Еленско. В периода 1881 - 1883 г. е околийски началник на град Кула. Хитов участва активно в движението за обединяване на Източна Румелия и Княжество България. През 1885 година той провъзгласява Съединението в Сливен. Същата година участва в Сръбско-българската война, а след това се установява в Русе.

Панайот Хитов е депутат в VI Народно събрание. Председателства Русенското поборническо-опълченско дружество и Македоно-одринското дружество в Русе.

"Моето пътуване по Стара планина и животоописание на некои български стари и нови войводи" - така той озаглавява спомените си, които пише.

Панайот Хитов умира на 87-годишна възраст през февруари 1918 г. Днес тленните му останки се намират в Пантеона на Възрожденците в Русе.

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