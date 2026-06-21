Кой има имен ден днес, 21 юни 2026 г. Честито!

На 21 юни 2026 г. своя имен ден празнуват всички, които носят името Юлиан, Юлиана, Юлиян, Юлияна и производните им. Свети Юлиан, син на сенатор езичник и майка християнка, се родил в киликийския град Аназарв. Майка му кръстила Юлиан в християнската вяра. Когато Юлиан станал на 18 години, император Диоклетиан подигнал силно гонение срещу християните. Юлиан и неговата майка загинали мъченически.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди здрав, усмихнат и щастлив! Нека животът ти бъде изпълнен с взаимност и разбирателство. Да си доволен от себе си и да има мир и хармония в семейството ти!

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Нека този ден донесе вълшебство в живота ти, дните ти да са изпълнени със сбъднати мечти, успешни планове и моменти на късмет и щастие!

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Нека твоят имен ден бъде началото книга, изпълнена с най-искрени пожелания, истински приятели, неповторима любов и невероятни успехи!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

Имени дни през юни 2026 г.

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