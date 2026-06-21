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Дронове, хеликоптер и спасители издирват изчезнала жена в Пирин

21 юни 2026, 15:15 часа 811 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Дронове, хеликоптер и спасители издирват изчезнала жена в Пирин

Дронове, хеликоптер и планински спасители на терен участват в издирването на изчезнала туристка в Пирин, съобщиха от отряда на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст (БЧК) в Банско пред БТА. Сигнал до планинските спасители е подаден снощи, 20 юни, в 21:21 часа. В ранните часове на деня отрядът в планинския град е започнал действия по издирване на жената с дронове.

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"Сутринта беше мъгливо. Веднага щом се разсея мъглата, с дронове облетяхме района, но без резултат", каза за телеграфната агенция дежурният в ПСС – Банско.

В издирването са включени и екипи, които обхождат района. В момента в издирването се е включил и хеликоптер, посочиха от отряда в Банско.

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Снимка: БГНЕС

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Жената се е движила до хижа "Вихрен"

По-рано днес от планинската служба съобщиха, че издирват жена в района на Банско.

Тя се е движила вчера между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата.

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Банско Пирин планинска спасителна служба изчезнал турист
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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