Атанаска Дишева: Прокуратурата се поддава на политически настроения (ВИДЕО)

22 април 2026, 19:31 часа 253 прочитания 0 коментара

В интервю за "Извън ефир" Атанаска Дишева, член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), сравни оставката на Борислав Сарафов с оставката на Иван Гешев като главен прокурор. "Според мен двата случая са изключително показателни за това, че прокуратурата се поддава на политически влияния и настронеия или най-малкото главният прокурор, който и да е той. И двата случая са много сходни", каза още Дишева. 

Според нея ситуацията създава еднакво усещане, но това не е изненада, поне за нея не е. "Каквото и да се говори, че прокуратурата стои извън политиката и няма нищо общо с нея, по никакъв начин не се поддава на каквато и да е форма на натиск, не издържа на тези очевидни факти", смята Дишева. ОЩЕ: Борислав Сарафов подаде оставка!

Разминаване между думи и дела

Според нея е очевидно, че съществува много значимо и ясно видимо разминаване между думи и това, което се случва в действителност. "Твърдението за катарзис и излизане на калния терен на политиката, беше едно добре звучащо обещание и заявка за бъдещия мандат, но той не беше истински мандат. Не съм имала илюзии - нито през юни 2023 г., когато Сарафов беше назначен за уж изпълняващ длъжността главен прокурор, нито впоследствие", добави тя. 

Дишева не е саъгласна, че прокуратурата под ръководството на Сарафов е започнала да работи по друг начин, защото това се размивана с публичните оценки за прокуратурата и с общото усещане. ОЩЕ: "За да няма прегрупиране": Гюров каза какво да се направи след оставката на Сарафов (ВИДЕО)

Деница Китанова
