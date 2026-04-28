Без вода: Лом и три села на сухо заради авария

Град Лом и три съседни села остават без вода днес. Причината е авария на магистрален водопровод.

Спирането на водата днес се налага заради отстраняване на авария на магистрален водопровод на ул. "Пристанищна" в Лом.

Водоподаването за град Лом и селата Замфир, Добри дол и Сливата ще бъде преустановено до отстраняване на повредата, съобщиха от ВиК - Монтана, цитирани от БНР.

Днес без вода ще останат над 1000 жители в трите села. От водоснабдителното дружество в Монтана се извиняват за причиненото неудобство на живеещите в селата и град Лом.

