Тревога: ВиК секторът страда от загуба на вода и липса на кадри

Недостигът на млади специалисти, високите водни загуби и амортизираната инфраструктура остават сред най-сериозните предизвикателства пред ВиК сектора в България. Това заяви председателят на Българската асоциация по водите (БАВ) инж. Иван Иванов по време на професионалното състезание в Русе за служители от водните дружества, цитиран от Дарик.

ВиК търси лечение на проблемите си

По думите му инициативата се провежда вече 12 години, а основната ѝ цел не е само съревнование между участниците, а обмен на опит между специалисти от различни ВиК оператори. „Идеята е да съберем специалисти от различни ВиК дружества, за да могат да споделят своите проблеми и да търсят заедно решения“, посочи инж. Иванов.

Тази година в надпреварата участват повече от 15 ВиК дружества, а общият брой на състезателите и гостите е около 100 души. Състезанието включва дисциплини като откриване на течове, управление на багери и монтаж на водомерни възли. Домакин е Русе, след като местното дружество е спечелило предходното издание.

Според инж. Иванов секторът изпитва сериозни затруднения с привличането и задържането на млади хора. Основните причини са ниските възнаграждения и слабият интерес към специалностите, свързани с водоснабдяването.

„Заплатите в отрасъла са ниски и това е притегателно за хората“, каза той и подчерта, че подобни инициативи като тази в Русе могат да помогнат за по-добрия обществен образ на сектора и за привличането на нови кадри.

По думите му дори във висшите учебни заведения кандидатите за специалност „Водоснабдяване“ са малко, а в някои години започващите обучение са под 10 души.

Инж. Иванов посочи, че сред водещите проблеми вече са и климатичните промени, които водят до безводие и режими на водата в редица населени места.

Допълнителен риск е старата инфраструктура, която дълги години не е обновявана. По думите му в градовете трудно могат да се подменят повече от 3 до 4 на сто от водопроводите годишно, без това да наруши нормалния ритъм на живот.

„С този темп и 50 години няма да ни стигнат“, предупреди председателят на Българската асоциация по водите. Според него сериозен проблем остават и загубите на вода, които средно за страната достигат около 60 процента. Той подчерта, че това е недопустимо на фона на европейските стандарти, където нормата е под 20 процента.

Иванов уточни, че високите проценти не се дължат единствено на течове, а и на неточни или неработещи измервателни устройства. „Първо трябва да започнем с правилно измерване и уточняване на мащаба на проблемите“, заяви той.

Председателят на асоциацията отличи ВиК - Русе като едно от добре представящите се дружества в страната. По думите му дружеството отчита добри оперативни резултати и има стабилна управленска приемственост.

