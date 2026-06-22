България е последна в Европа по брой многодетни семейства

България е последна в цяла Европа по брой многодетни семейства - с 3 или повече деца. В същото време сме на водещите места по брой домакинства само с 1 дете.

Сред първите по семейства с 1 дете и последни при многодетните

Само 1,2% от общия брой домакинства в България имат 3 или повече деца - най-ниският показател в Европа. На второ място след нас е Литва с 1,3%, а след нея - Португалия с 1,5%. На обратния полюс - с най-много многодетни семейства могат да се похвалят Ирландия с 5,9%, Северна Македония с 4,6% и Швеция с 4,5%.

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В същото време България се нарежда в челната 5-ца по домакинства с 1 дете. У нас семействата с 1 дете са 14% от общия брой домакинства. Първа и Словакия със 17,2%, следвана от Португалия с 15,5%, Северна Македония с 14,7%, както и Чехия и Кипър с 14,2%.

По отношение на семействата с 2 деца България е около средното равнище с 8% от домакинствата. Лидери по този показател са Северна Македония с 14,7% и Словакия с 14,2%.

Все повече домакинства, съставени от възрастни, живеещи сами

През 2025 г. в ЕС са живели 203,1 милиона домакинства. През същата година ЕС е имал най-голям брой домакинства с неженени възрастни без деца (76,1 милиона), следвани от двойки без деца (48,9 милиона), други видове домакинства без деца (30,7 милиона) и двойки с деца (29,9 милиона).

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Общият брой на домакинствата в ЕС се е увеличил между 2016 и 2025 г. с 6,0%. Домакинствата с неженени възрастни без деца са отбелязали най-бърз темп на растеж от 19,2%. Домакинствата, съставени от двойки (според законното семейно положение или фактическата връзка) без деца, са се увеличили с 3,3%.

За останалите домакинства в ЕС броят им е останал почти непроменен или е намалял между 2016 и 2025 г. Двойките с деца са намалели с 6,3%, докато домакинствата с 2 възрастни (не двойка) или повече, наричани още „друг тип“ домакинства, са намалели с 0,8%. При този тип домакинства намалението е било по-голямо при домакинствата с деца (-3,5%), докато домакинствата без деца са се увеличили с 0,3%.

Неженено възрастно население

22,5% от възрастното население живеят сами или са самотни родители. Делът на самотните възрастни се увеличава с възрастта. 12,5% от младите хора на възраст 18-24 години живеят сами, но 32,2% от тези на 65 или повече години също са самотни. За всички възрастови групи делът както на мъжете, така и на жените, живеещи сами (със или без деца), е по-висок през 2025 г., отколкото през 2016 г. Също през 2025 г. броят на самотните възрастни на възраст 18-64 години се е увеличил с 14,6%, докато за хората над 64 години увеличението е 22,1%.

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През 2025 г. броят на възрастните мъже, живеещи сами (със или без деца), се е увеличил повече от този на възрастните жени, живеещи сами, със значително увеличение на броя на неженените възрастни на възраст 65 или повече години (+37,0% за мъжете в сравнение с 16,8% за жените).

Разглеждайки дела на неженените възрастни сред общото възрастно население на ЕС по възраст, пол и наличие на деца, има големи разлики между мъжете и жените както през 2016 г., така и през 2025 г., особено във възрастовата група 25-54 години. В тази възрастова група делът на неженените възрастни жени с деца е значително по-висок от дела на мъжете в същото положение.

През 2025 г. повечето домакинства с един родител са били водени от жени: 5,5% от жените на възраст 25-54 години са били самотни родители с деца, в сравнение с 1,1% от мъжете в същата възрастова група.

През целия период 2016-2025 г. делът на неженените мъже на възраст 25-54 години без деца е бил много по-висок от дела на жените в същото положение и се е увеличил по-бързо, отколкото при жените през този период. През 2025 г. 20,2% от мъжете на възраст 25-54 години са били неженени без деца, в сравнение с 12,2% от жените в същата възрастова група (през 2016 г. цифрите са били съответно 16,5% и 10,1%).

Наличие и брой на децата

Разбивката на домакинствата показва, че броят на децата варира значително между отделните страни. В ЕС като цяло през 2025 г. 23,4% от домакинствата са включвали деца, докато 76,6% не са, а около 1/3 от домакинствата в Словакия (35,4%) и Ирландия (30,8%) са имали деца. За разлика от това, по-малко от 1/5 от домакинствата във Финландия (18,2%), Литва (18,4%) и Германия (19,9%) са включвали деца.

Двойките представляват 63,1% от домакинствата с деца в ЕС, което ги прави най-често срещаният тип домакинства с деца. Швеция, Финландия, Нидерландия и Словения имат най-висок дял на двойки (всички над 70%) сред домакинствата с деца. За разлика от тях, Латвия, Естония и Дания имат най-нисък дял на двойки (съответно 45,5%, 46,0% и 47,3%) сред домакинствата с деца.

Други видове домакинства представляват по-малко от 1/4 (24,0%) от домакинствата с деца в ЕС. Този дял е над 35% в Словакия, Румъния, Хърватия и Испания, но по-малко от 14% във Финландия, Литва и Естония.

Самотните родители представляват 12,9% от домакинствата с деца в ЕС като цяло. Сред домакинствата с деца в ЕС най-високият дял на самотни родители е регистриран в Естония (40,6%), Литва (32,7%) и Латвия (28,5%). За разлика от това, Словакия, Гърция и Словения имат най-ниски дялове (всички под 5%).

Сред домакинствата с деца, тези с 1 дете са били най-често срещани. През 2025 г. половината от домакинствата с деца в ЕС са имали 1 дете (50,2%), докато 37,6% са имали 2 деца, а 12,2% са имали 3 или повече деца. Домакинствата с 1 дете са били преобладаващи във всички страни от ЕС, с изключение на Нидерландия, където делът на домакинствата с 2 деца е бил по-висок.

Домакинствата с 3 или повече деца са най-рядко срещани в различните страни. Техният дял в домакинствата с деца е 19,2% в Ирландия, 18,1% в Швеция и 15,6% в Румъния, но под 8% в България, Португалия, Литва и Италия.