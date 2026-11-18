Утре – 19 ноември, от 8 ч. до 20 ч., за подмяна на камери ще се промени организацията на движение при 6-и км на път II-18 Софийски околовръстен път, в района на кв. “Казичене“. По време на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в платното в посока от кв. “Чепинци“ към кв. “Казичене“, като трафикът ще се осъществява в свободните ленти, в които не се работи в съответния момент. Още: Заради забавяне на Столична община: Въвеждат винетки и за Околовръстното в София?

Водачите да следват временната пътна сигнализация. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. Още: Столична община и МРРБ съгласуват остатъка от старото Околовръстно