"Асен Василев видно не е на диета": Борисов отрече за тайна закуска със Златев и Спецов (ВИДЕО)

"Днес истински се забавлявах. Между другото Асен Василев доста добре изглеждаше. Не е на диета момчето. Видно не е на диета. Казал, че в Банкя съм правил работна закуска със Спецов и Златев. Първо тези които ме познават знаят, че аз нито закусвам, нито обядвам. Румен Спецов никога не е идвал в Банкя. Никога не е имало такава среща в Банкя между мен, Златев и Спецов, както той твърди. Не че има лошо да има такава среща, но не е имало", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с твърденията на Асен Василев за тайна закуска в Банкя.

Според Борисов лидерът на ПП "просто лъже, внушава. Той посочи, че Спецов е пращал десетки данъчни в дома му, но самият физически никога не е идвал в околностите на къщата му.

Особеният управител в "Лукойл"

Борисов коментира и назначаването на Румен Спецов като особен управител в "Лукойл". Той отговори и дали Спецов е ощетявал държавната хазна. "Асен Василев, докато беше финансов министър и като го назначаваше, ме убеди, че не е ощетявал нищо. Асен Василев ме убеди, че това е най-добрият шеф на НАП. За миналата година НАП е събрала над 8 млрд. лв. повдече в сравнение с миналата година. Въпреки десетките ревизии, които ми назначи, не мога да си изкривя душата и да кажа, че не е успешен и му пожелавам успех и сега", каза още Борисов.

На въпрос дали е ощетил държавата със своя фирма, Борисов каза, че ако това е вярно, трябвало Асен Василев да го махне за година и половина, докато е бил финансов министър.

Шефът на ОДМВР - Пазарджик

Борисов коментира и преместването на шефа на ОДМВР - Пазарджик в МВР, на когото първоначално му беше поискана оставката, което още през октомври лидерътна ГЕРБ каза, че е спасило кожата на Даниел Митов.

"Дани Митов и главният секретар направиха много обстойна проверка, запознаха ме с нея и няма смисъл директорът да бъде съсипван, защото се е справил със задачите си, каквито са били по закон", добави Борисов.

Той заяви, че впоследствие пък е видял какво са правили Бойко Рашков и другите по ромските махали.

