България ще плати по-ниска цена по договора за бойните машини "Страйкър"

Министерският съвет прие доклад за одобряване на проект за изменение и допълнение № 1 на международен договор (LOA) BU-B- UCR „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър”. Предлагането на допълнения и изменения към действащи договори по Програмата за чуждестранни военни продажби (Програма FMS) е стандартна практика на Правителството на САЩ, когато се изискват корекции в тяхното съдържание.

Предложеният проект за изменение и допълнение № 1 на международен договор (LOA) BU-B-UCR намалява стойността на договора с 12 580 030 долара, както и предвижда промени в неговото съдържание (коригиране на времеви параметри, промяна схема на плащане, добавяне на уточняващи текстове и други).

Доставките на машини Страйкър

Припомняме, че първите пет бойни бронирани машини "Страйкър" пристигнаха на пристанище Бургас на 14 февруари, в рамките на доставка от САЩ и Канада. В съответствие с предвиденото в договора индустриално сътрудничество те ще бъдат доставени в завод "ТЕРЕМ - Ивайло" ЕООД във Велико Търново за финално асемблиране и последващо предаване на 61-ва механизирана бригада в град Карлово.

В рамките на същата доставка в България пристигнаха и логистични машини, както и имущество по договора за F-16. Бяха доставени и допълнителни 8 бойни бронирани машини (ББМ) "Страйкър", които са предоставени безвъзмездно по програма със САЩ и ще бъдат използвани за обучение в 61-ва механизирана бригада в Карлово, се казва още в информацията от Министерството на отбраната.