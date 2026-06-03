"Демократична България" сезира ДАНС и прокуратурата за сделки на Валентин Златев с руски имоти

"Демократична България" е изпратила сигнали до прокуратурата и ДАНС заради данни за възможно заобикаляне на санкциите на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването на имоти, свързани с Руската федерация, от бизнесмена Валентин Златев.

От коалицията съобщават, че действията им са провокирани от публикувани журналистически разследвания и налични документи, които поставят въпроси относно произхода на средствата по сделката, движението на паричните потоци, ролята на българските институции и спазването на европейските ограничителни мерки срещу Русия.

За кой имот става въпрос?

Най-вероятно става въпрос за случай, разгласен в края на 2025 година от публикации за подготвяна продажба на руски имот в центъра на София на ул. "Шипка" 20. По данни, получени от Actualno.com, а след това публикувани от медии и разследващи журналисти, става въпрос за имот на Руската федерация, за който е бил организиран търг чрез руски държавни структури, а плащанията е трябвало да бъдат извършвани през санкционираната "Промсвязьбанк" (ПСБ Банк). Имотът е с идентификатор 68134.106.46, който включва урегулиран парцел с площ от 3,371 кв. метра, сграда на 4 етажа със застроена площ от 554 кв. метра и гараж. Тогава бяха повдигнати въпроси дали подобна схема не влиза в противоречие със санкционния режим на Европейския съюз. Още: Bird.bg потвърждава: Русия се кани да продаде за милиони апетитен имот в центъра на София. А санкциите на ЕС?

От "Демократична България" настояват Министерството на правосъдието да разпореди проверка в Агенцията по вписванията. Искането е да бъде установено дали при сделки и вписвания, свързани с руски граждани, юридически лица, държавни структури или имущество, обвързано с Руската федерация, институцията реално прилага европейските санкции.

Паралелно с това коалицията е изпратила въпроси и до Българската народна банка. Те настояват за информация какви конкретни мерки се прилагат за предотвратяване на банкови операции, които биха могли да заобиколят санкционните режими на ЕС.

Поискано е и официално становище какви санкции следва да бъдат наложени на банка или друг задължен субект, ако бъде установено, че е допуснал, обслужил или не е предотвратил операция, свързана със заобикаляне на европейските ограничителни мерки.

От формацията посочват, че очакват компетентните институции да извършат задълбочена проверка на всички обстоятелства около сделката и да установят дали са налице нарушения на българското и европейското законодателство.