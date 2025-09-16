България унищожи морски дрон - за целта използва три вида оборудване

Заради войната в Украйна, използването на дронове във военната сфера се превърна буквално в тема номер едно - и то не само за Украйна и Русия, а и за целия регион на Източна Европа. Как точно се спират дроновете най-добре показват точно Украйна и Русия - защитата трябва да е многостепенна, с използване на различни оръжия и похвати.
Army aviation fighters shoot down Shaheds and Gerans with onboard machine gun fire during one of the recent attacks. pic.twitter.com/N1ee2qlYH5— WarTranslated (@wartranslated) September 16, 2025
Какво прави България в това отношения? Министерството на отбраната (МО) ни официално съобщи, че на 15 септември е унищожило морски дрон в Черно море, на около 80 км източно от Варна. Какво е използвано за целта - кораб, катер и хеликоптер. "Взети са всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района", уверяват от МО. Оттам уточняват, че операцията е била съюзническа, а не само българска.
Колко точно струва ангажирането на два плавателни съда и хеликоптер, за да бъде унищожен един дрон и колко струва самият дрон - такава информация от МО няма. Но пък вече има информация, че Русия използва украински опит за сваляне на дронове във въздуха - със стари (селскостопански) самолети, в които има екипаж от пилот и стрелец с картечница:
Adopting the Ukrainian experience, Russia has created an aviation unit to intercept long-range UAVs.— WarTranslated (@wartranslated) September 16, 2025
Currently, the unit comprises six aircraft, including the Yak-52 and Yak-18T, with expansion plans. The planes were either purchased or donated by benefactors. There are also… pic.twitter.com/RndtnfkoI3
Припомняме, че България, Турция и Румъния от 2024 година действат в съвместна инициатива за унищожаване на морски мини в Черно море - Още: Официално разминиране на Черно море: България участва, ясно е кой взема решенията за операции
