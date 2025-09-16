"Район "Изгрев" реши проблема с недостига на места в детските градини": д-р Делян Георгиев пред Actualno.com

Официално откриха новия корпус на 30.ДГ "Радецки" в ж.к. Дианабад. Молебен за здраве, поздрав от децата и символично прерязване на празнична лента дадоха тържествен старт на празника.

Това е четвъртият открит обект в район "Изгрев" за последните 12 месеца, където тече най-мащабното строителство и разширение на детски градини и ясли в столицата. В края на миналата година бе открит новият корпус на 49.ДГ "Радост", през март 2025г. отвори врати най-модерната самостоятелна ясла в София "Проф. д-р Иван Митев", а през юни завърши новият корпус на 23 ДГ. "Здраве".

"Това е една голяма гордост за нашата администрация и за нашия район, тъй като тази година за пръв път в район "Изгрев" се случиха няколко неща. Първото е, че вече няма недостиг в яслените групи, нещо, което не е постигано досега в нито един Софийски район. И второто е, че успяхме за пръв път от много години да приемем всички деца в първа група. Което означава, че район "Изгрев" вече е решил този проблем", каза кметът на Изток, Изгрев и Дианабад д-р Делян Георгиев.

Новият корпус е предназначен за 4 групи деца, а просторните и светли помещения са оборудвани с модерни мебели, нови кухненски и санитарни помещения и уютни кътове за игра и творчество.

Как премина откриването - вижте в репортажа.