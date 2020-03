Четири тренировъчни самолета за 5 млн. лв. купува министър Каракачанов

Летателните апарати заедно с оборудването и включеното обучение са договорени на обща стойност 4 942 106 лева с ДДС. Предназначени са за военно формирование 52090 - Долна Митрополия , военно формирование 26810 – Поповица, и военно формирование 26810 - София. Летателните апарати ще бъдат доставени от чешката компания „Злин Ейркрафт“ АД. В случая те ще са от модел Zlin Z242L“. В договора за рамково споразумение освен доставка на четири броя тренировъчни самолети е включена и доставка на авиационно-техническо имущество, консумативи и разходни материали, осигуряващи експлоатация на самолетите за не по-малко от 400 часа нальот на един самолет за една година.Предвидена е и доставка на пълен комплект инструменти и средства за наземно обслужване, силова установка и авиониката на самолетите, осигуряващи провеждане на нормална/ежедневна летателна дейност, планови и непланови инспекции (on the route and in the hangar). Има също така доставка на контролно-проверовъчна апаратура и контролно-измервателна апаратура, необходима за обслужване на самолетите, пълен комплект (на електронен и хартиен носител) литература за обучение, експлоатация и сервизно обслужване.Задача на чешката фирма достанчик е да обучи четирима инструктори от летателния състав и до десет човека от авиационния инженерно-технически състав.